BC Attaching: Ohne Chefcoach Mehmedovic ins Aufsteiger-Duell gegen Fatih Ingolstadt

Didier Nguelefack: Der BCA-Stürmer beschäftigt meist mehrere Gegenspieler. © michalek

Der BC Attaching wartet nach gutem Saisonstart nun schon länger auf einen Sieg. Gegen Fatih Ingolstadt fehlen mehrere wichtige Akteure und der Coach.

Attaching – Der Saisonstart war vielversprechend, doch nach fünf Spieltagen ist der BC Attaching auf dem harten Boden der Bezirksliga Nord angekommen. Im Aufsteigerduell gegen den FC Fatih Ingolstadt am Samstag um 15 Uhr will der BCA seine Serie von vier Spielen ohne Sieg beenden. Und das ohne Trainer Enes Mehmedovic.

BC Attaching: Mehrere wichtige Spieler fehlen - Nguelefack bislang in starker Verfassung

Der Aufstiegs-Coach weilt in seiner Heimat Bosnien. Während der Abwesenheit betreut Co-Spielertrainer Stephan Fürst die Mannschaft. Wie Mehmedovic in den vergangenen Wochen, muss auch Fürst zaubern, denn die personelle Situation ist mehr als angespannt. Mit Kapitän Mathias Staudigl, Abwehrchef Mirnes Gurbeta und dem Mittelfeld-Sechser Patrick Hujina fallen weiterhin wichtige Spieler aus. Hinzu kommen Urlauber und zwei frische Corona-Fälle. „Es schaut schlecht aus. Wir sind Stand jetzt nur 13 Leute. Und das nur, weil zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft dabei sein werden“, berichtet Abteilungsleiter Marcus Brunnhuber.

Dennoch glauben die Attachinger an ihre Chance. Auch, weil Didier Nguelefack in den vergangenen Wochen auftrumpfte. Der Stürmer erzielte drei der fünf Attachinger Saisontore und glänzt mit seiner Qualität in Eins--Gegen-Eins-Situationen. „Didier hat viele Ballaktionen. Er ist ein Fixpunkt in unserem Spiel“, sagt Brunnhuber. Beim einzigen BCA-Saisonsieg, dem 2:0 in Günzlhofen am ersten Spieltag, ist Nguelefack ohne Treffer geblieben. Das nährt die Hoffnung, dass der Aufsteiger auch gewinnen kann, wenn der 30-Jährige leer ausgeht.

BC Attaching muss bei Standards auf Fatihs Kapitän Abasikeles aufpassen

Der Gegner Fatih Ingolstadt steht punktgleich mit Schlusslicht Günzlhofen auf dem vorletzten Rang. Nur beim 2:0-Erfolg gegen Palzing holten die Ingolstädter etwas Zählbares. Es folgten Niederlagen in Eichstätt und gegen Schwabing. Die Attachinger müssen dennoch gewarnt sein, denn seit dem 2:7-Debakel am ersten Spieltag bei Nord Lerchenau tritt die Mannschaft von Trainer Serkan Demir stabil auf.

Einer der wichtigsten Fatih-Akteure ist Kapitän Akif Abasikeles, der beim einzigen Saisonsieg beide Treffer erzielte. Palzings Trainer Gianluca Dello Buono sagte anschließend, sein Team habe die Dynamik Abasikeles’ bei Standards nicht verteidigen können. Für die Attachinger bedeutet dies, nicht leichtfertig Standardsituation um den eigenen Strafraum zu verursachen.