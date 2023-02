Lösungen gefunden: BC Attaching schlägt Moosinning auf Kunstrasen

Freut sich über die Entwicklung seiner Mannschaft: Enes Mehmedovic. © BC Attaching

Die Fußballer des BC Attaching müssen in dieser Bezirksliga-Saison noch häufiger auf Kunstrasen antreten. Trainer Enes Mehmedovic arbeitet deshalb gezielt am Spiel auf diesem Untergrund.

Attaching – Im Test gegen den Bezirksligisten FC Moosinning hat der BCA überzeugt – und nach dem 4:2-Erfolg resümierte der Coach: „Wir kommen immer besser auf Kunstrasen zurecht.“

Zunächst waren die Attachinger allerdings in der Defensive gefordert. Denn Moosinning fand besser in die Partie und legte in der zweiten Minute durch Alexander Auerweck vor. Patrick Huljina brachte die Attachinger zwar zurück (7.), doch der FCM blieb griffiger. Die Folge war der zweite Treffer durch Florian Jakob (16.). „Wir haben in der Anfangsphase geschlafen und keine Lösungen gefunden“, sagte Mehmedovic. „Nach 20 Minuten waren wir dann aber mindestens gleichwertig“, so der BCA-Trainer weiter. Weil Didier Nguelefack in der 40. Minute im Zentrum nur den Fuß hinhalten musste, ging es mit einem 2:2 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel machten die Attachinger Kicker konzentriert weiter. Sie erlaubten sich – anders als in der Anfangsphase der Partie – weniger Ballverluste im Zentrum und suchten Laufwege in die Tiefe. Daraus entwickelten sich Chancen, die der BCA allerdings ebenso wenig nutzten konnte wie die Moosinninger ihre Möglichkeiten. Bis zehn Minuten vor Schluss blieb es beim 2:2. Dann verwandelte Nguelefack einen Freistoß zum 3:2 (81.). In der Nachspielzeit markierte Manuel Thalhammer per Elfmeter den 4:2-Endstand – und sorgte für zufriedene Gesichter auf Attachinger Seite. (stm)