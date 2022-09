BC Attaching: Cheftrainer wieder an Bord - Mehmedovic-Rückkehr gegen Schwabing

Enes Mehmedovic (r.) und Stephan Fürst bleiben auch in der Saison 2022/23 Trainer und Co-Trainer beim BC Attaching. © Fuchs

Der Cheftrainer ist wieder an Bord, und der BC Attaching hofft, dass mit Enes Mehmedovic das Glück zurückkehrt.

Freising-Attaching – Am Freitag (19.30 Uhr) im Heimspiel kann der Aufsteiger Unterstützung gebrauchen, denn mit dem FC Schwabing kommt eine der besten Mannschaften der Bezirksliga Nord. Dann ist der BCA konkurrenzfähig – trotz fünf Niederlagen in Folge.

„Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können“, sagt Mehmedovic: „Und das wollen wir gegen Schwabing zeigen.“

Viermal verlor der BCA jeweils mit einem Tor Unterschied, nur einmal war er chancenlos. Am vergangenen Spieltag setzte es beim VfB Eichstätt II eine 3:6-Niederlage. Die VfB-Reserve hatte bis dahin keine Glanzleistungen vollbracht, in jener Partie aber Unterstützung aus dem Regionalliga-Team erhalten: Und fünf der sechs VfB-Tore gingen dann auch auf die Konten von Spielern, die im Kader der ersten Mannschaft stehen oder bereits für diese aufgelaufen sind. Pech für die Attachinger, die selbst auf Stammkräfte verzichten und ihren Kader mit Spielern aus der A-Klassen-Mannschaft auffüllen mussten.

Zwei Rückkehrer

Nun kehren unter anderem Sebastian Aigner und Kapitän Mathias Staudigl zurück. Außerdem steht Muhamed Hajric vor seinen ersten Bezirksligaminuten. Der 18-jährige Neuzugang aus der A-Jugend des SE Freising darf sich Hoffnungen machen. „Muhamed hat gut trainiert, er ist eine Option“, sagt Mehmedovic.

Auf zwei Hochzeiten

Der Attachinger Trainer wurde in den vergangenen beiden Partien von seinem Co-Spielertrainer Stephan Fürst vertreten, weil er in seiner bosnischen Heimat weilte. „Ich war auf zwei Hochzeiten. Meine Nichten, die Töchter meines Bruders haben geheiratet“, so Mehmedovic über sein Programm. Anstrengend war auch die Rückreise. „Wir, also meine Familie und ich, sind mit dem Auto runtergefahren. Am Montag sind wir nachts um 1 Uhr gestartet und um 15 Uhr angekommen. Um 18 Uhr bin ich ins Training gefahren“, so Mehmedovic.

Der Trainer zeigte auf jeden Fall schon einmal vollen Einsatz. Diesen erhofft er sich gegen Schwabing auch von seinen Spielern. Und dazu die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung. „Wir hatten in den vergangenen Wochen wirklich kein Glück. Aber man sagt ja, dass sich das im Lauf einer Saison ausgleicht. Am Freitag wäre ein guter Moment dafür“, so Mehmedovic vor dem Duell mit Schwabing. (stm)