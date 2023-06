BC Attaching freut sich auf heiße Derbys – ein Abgang und ein Neuzugang

Enes Mehmedovic (41) geht in seine fünfte Saison als Attachinger Trainer. © Gleixner

Die Fußballer des BC Attaching peilen in der kommenden Bezirksliga-Saison wieder den Klassenerhalt an. Verstärkung kommt dabei vom SVA Palzing.

Attaching – Knapp drei Kilometer sind es mit dem Radl von der Savoyer Au in Freising rüber nach Attaching und umgekehrt. Und schon jetzt steigt vor allem bei den Fußballern des BCA die Vorfreude auf die Bezirksliga-Derbys gegen den SEF. Vor gut zwölf Jahren – in der damaligen Bezirksoberliga – standen sich beide Teams letztmalig in einem Punktspiel gegenüber. Nun, nach dem Abstieg der Lerchenfelder aus der Landesliga, gibt es im Liga-Alltag ein Wiedersehen.

„Das wird eine super Saison“, betonte Attachings Spartenchef Marcus Brunnhuber am Rande des Trainingsauftakts am Montagabend. „Da sind ja heuer einige tolle Derbys dabei.“ Denn abgesehen von den Duellen mit dem SEF treffen die Attachinger auch noch auf die Landkreis-Teams TSV Eching und SpVgg Kammerberg sowie beispielsweise auf den FC Moosinning.

Ein Jahr mehr Bezirksliga-Erfahrung

Unabhängig davon gibt es beim BCA wieder das eine große Ziel, nämlich den Klassenerhalt. Und der soll diesmal vielleicht ein wenig frühzeitiger unter Dach und Fach gebracht werden als in der abgelaufenen Saison. Doch Abteilungsleiter Brunnhuber ist da insgesamt zuversichtlich – und deswegen setzen die Attachinger auch auf Kontinuität. Coach Enes Mehmedovic geht in seine fünfte BCA-Saison, zudem ist der Kader im Vergleich zur Vorsaison nahezu identisch. „Wenn alle Spieler fit sind“, sagt Brunnhuber, „dann dürften wir durchaus konkurrenzfähig sein.“ Es besteht die Hoffnung, dass es eine ruhigere Runde wird – auch, weil alle Spieler nun ein Jahr erfahrener sind.

Leon Klingseisen (20) ist eine gute Ergänzung für die starke BCA-Defensive. © Verein

In personeller Hinsicht hat sich deswegen beim BC Attaching wenig getan. Verloren hat der Club lediglich Offensiv-Wirbelwind Mesut Toprak, der mit 34 Jahren noch einmal zu seinem Ex-Verein SE Freising zurückkehrt. Neu in Attaching ist hingegen Leon Klingseisen: Er kommt vom Bezirksliga-Absteiger SVA Palzing. Der 20-Jährige ist für die Abwehr vorgesehen, und BCA-Abteilungsleiter Brunnhuber traut dem Neuzugang allemal zu, gleich in die Startelf zu rutschen. „Er ist eine sehr gute Ergänzung.“ Denn immerhin war die Verteidigung der Attachinger schon in der abgelaufenen Saison das Prunkstück des BCA. Am Ende stellte die Mehmedovic-Truppe die drittstärkste Defensive.

Ansonsten tut sich Marcus Brunnhuber schwer, die neue Bezirksliga Nord einzuschätzen, gerade nach der erneuten Neueinteilung (wir berichteten). Neun neue Teams sind es im Vergleich zum vorherigen Spieljahr. „Das wird“, so der Spartenchef, „eine Wundertüte.“ Eine Wundertüte, die jedoch mit einigen Highlights aufwarten kann. Wie den Duellen mit dem SEF.

Die Testspiele des BC Attaching:

Freitag, 30. Juni, 19 Uhr: TSV Wartenberg – BC Attaching.

TSV Wartenberg – BC Attaching. Sonntag, 9. Juli, 18 Uhr: SpVgg Altenerding – BC Attaching.

SpVgg Altenerding – BC Attaching. Sonntag, 16. Juli, 15 Uhr: ESV München – BC Attaching.

ESV München – BC Attaching. Sonntag, 23. Juli, 14 Uhr: BC Attaching – TSV Dorfen.

