„Wir sind froh, dass es vorbei ist“: Attaching rettet sich vorzeitig

Leichte Übung: Domenic Hörmann schiebt den Ball zum zwischenzeitlichen 2:0 für Attaching ins Netz. © lehmann

Durch den 3:1-Erfolg gegen den bereits als Meister feststehenden FSV Pfaffenhofen steht fest: Der BC Attaching wird auch 2023/24 in der Bezirksliga Nord spielen.

Attaching – Das abschließende Saisonspiel am kommenden Wochenende in Untermenzing wird damit kein Finale, sondern nur noch die Kür. „Wir sind froh, dass es vorbei ist“, jubelte Enes Mehmedovic, der Trainer der Attachinger.

Untermenzing, der direkte Konkurrent der Attachinger, hatte durch den 3:0-Auswärtserfolg in Dornach seine Hausaufgaben gemacht und zwischenzeitlich auf drei Punkte verkürzt. Der BCA musste gegen Pfaffenhofen also mindestens einen Zähler holen, um den Showdown in einer Woche zu verhindern.

Und die Mehmedovic-Elf startete ob des Drucks nicht verängstigt, sondern mit Powerfußball. Bereits in der ersten Minute netzte Didier Nguelefack nach einem Querpass von Maximilian Tessner zur Führung ein – und beruhigte damit die Gemüter. Es sollte noch besser kommen: Domenic Hörmann nach Vorarbeit von Mesut Toprak (11.) und Mathias Staudigl nach einem weiteren Querpass Tessners (17.) sorgten früh für einen komfortablen Vorsprung. „Pfaffenhofen hat die Meisterfeier vielleicht noch in den Knochen gesteckt“, mutmaßte Mehmedovic.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste besser ins Spiel, die BCA-Defensive stand aber gut. So änderte sich zunächst nichts am Spielstand. In der 88. Minute verkürzte Pfaffenhofen zwar, weil Mirnes Gurbeta den Ball ins eigene Tor köpfte, mehr Tore fielen aber nicht mehr. Übrigens: Gewinnen die Attachinger in Untermenzing, können sie sogar noch auf einen einstelligen Tabellenplatz springen. (stm)