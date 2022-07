BC Attaching: Hartes Training, schwere Beine, knappe Niederlage

Teilen

Trotz der Niederlage haben Sebastian Aigner (M.) und die BCA-Fußballer einen guten Start in die Testspielphase hingelegt. Der Trainer war zufrieden mit dem, was er sah. © Lehmann

Die Fußballer des BC Attaching haben ihr erstes Testspiel mit 1:2 gegen Ergolding verloren. Trotzdem war der Trainer nicht unzufrieden.

Attaching – Die Vorzeichen waren unterschiedlich vor dem ersten Testspiel des BC Attaching gegen den FC Ergolding. Denn während der Bezirksliga-Aufsteiger aus Attaching nach nur zwei, dafür jedoch sehr harten Trainingseinheiten ins Duell ging, hatte Ergolding bereits drei Wochen lang Form aufgebaut. BCA-Trainer Enes Mehmedovic war deshalb nicht überrascht, dass seine Mannschaft am Mittwoch mit 1:2 (1:0) unterlag. „Sie waren einfach schon weiter, das hat man gemerkt“, resümierte der 40-jährige Coach.

Die Attachinger kehrten 32 Tage nach ihrem entscheidenden Aufstiegsrelegationsrückspiel in Gaimersheim auf den Platz zurück – nicht mehr als Kreis-, sondern als Bezirksligist. In der Startelf gegen die Bezirksliga-Truppe aus Ergolding standen zehn Fußballer, die schon in der vergangenen Saison das BCA-Trikot getragen hatten. Der einzige Neuzugang auf dem Feld war Jasko Hamzagic. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler kam vom TSV Allershausen, durfte sich in den ersten 45 Minuten zeigen und hinterließ laut Trainer Mehmedovic einen „positiven Eindruck“.

Domenic Hörmann netzt für den BC Attaching ein

Den ersten Treffer der Vorbereitung erzielte einer, der auch in der vergangenen Saison wie am Fließband getroffen hatte: Domenic Hörmann brachte den BCA in der 36. Minute in Führung. „Nach dem Spielverlauf ging das schon in Ordnung“, sagte Mehmedovic.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zur zweiten Halbzeit wechselte der BCA-Trainer achtmal. Unter anderem kamen die jungen Neuzugänge Muhamed Hajric und Lorend Rexhepi, beide aus der U 19 des SE Freising nach Attaching gewechselt, aufs Feld. „Ich habe Spieler auf Positionen getestet, die sie normalerweise nicht spielen“, sagte Mehmedovic. Dafür blieb er bei seinem „klassischen 4-2-3-1-System“. Unter den Wechseln und den immer schwerer werdenden Beinen litt der Spielfluss. Hinzu kamen einfache Ballverluste.

Doppelschlag entscheidet das Spiel

Der Gegner aus Ergolding nutzte dies aus und drehte durch zwei Treffer von Rocco Schmidleitner (69./72.) innerhalb von drei Minuten die Partie. Auf den Doppelschlag der Gäste hatten die Attachinger keine Antwort mehr parat. Mehmedovic konnte damit leben. „Es gab Jungs, die heute ihre ersten Erfahrungen im Herrenfußball gesammelt haben. An das Tempo müssen sie sich erst mal gewöhnen. Ich habe meine Schlüsse gezogen und bin zufrieden mit dem, was ich gesehen habe“, bilanzierte der Trainer.

Am Sonntag (16 Uhr) sind die Attachinger wieder im Einsatz. Dann geht es zum TSV Ergoldsbach, der wie der FC Ergolding in der Bezirksliga Niederbayern West spielt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.