BC Attaching kocht den Tabellenzweiten SpVgg Feldmoching erneut ab – Magomedov sieht Rot für Tätlichkeit

Trumpften groß auf: Der BCA, hier Domenic Hörmann (r.) im Zweikampf, zwang die SpVgg Feldmoching in die Knie. mic © Michalek

Durch einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen die SpVgg Feldmoching hält der BC Attaching seinen Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz in der Bezirksliga Nord.

Attaching – Die SpVgg Feldmoching ist auch deshalb Tabellenzweiter, weil sie eine besten Offensivreihen der Bezirksliga Nord hat. Doch am BC Attaching bissen sich die Münchner nun zum zweiten Mal in dieser Saison die Zähne aus. Der BCA ließ keine großen Chancen der spielstarken Gäste zu – und hat nach dem 2:0-Auswärtserfolg auch das Rückspiel gewonnen. Den 3:0-Sieg analysierte BCA-Trainer Enes Mehmedovic erstaunlich nüchtern: „Wir haben sehr gut gespielt und verdient gewonnen – auch in der Höhe.“

Vielleicht hielt sich der Coach deshalb etwas zurück, weil er um die Wichtigkeit dieses Dreiers wusste – eine Drucksituation, die hemmen kann. Die Attachinger Spieler scheint sie jedoch zu Höchstleistungen anzutreiben. Durch den Erfolg hielt seine Elf den Abstand zum Abstiegsrelegationsplatz vorerst.

BC Attaching: Thalhammer, Tessner und Hörmann treffen für den Aufsteiger

Der Aufsteiger legte flott los: Maximilian Tessner tauchte gleich zweimal frei vor dem Tor der Gäste auf, an Semih Cakmakci war zunächst aber kein Vorbeikommen. In der neunten Minute war der Feldmochinger Keeper dann jedoch chancenlos gegen den Elfmeter von Manuel Thalhammer (nach Handspiel). Attaching setzte auf Mittelfeldpressing, das Topteam konnte sein Angriffsspiel nicht richtig aufziehen. So ging es mit der knappen Führung in die Halbzeitpause.

Aus dieser startete die Heimelf mit einer etwas defensiveren Kontertaktik. Feldmoching hatte weiterhin kaum Offensivaktionen – anders als der Aufsteiger, der mit einem Doppelschlag nachlegte: Tessner (55.) und Domenic Hörmann (57.) verwerteten jeweils Flanken und bauten die Führung auf 3:0 aus. Davon erholten sich die Gäste nicht mehr, dafür brannten Said Magomedov die Sicherungen durch: Der Feldmochinger sah für einen Kopfstoß die Rote Karte.

Danach brachte der BCA seinen Vorsprung cool über die Zeit. Mathias Staudigl, Mesut Toprak und Franz Gamperl hätten das Ergebnis sogar noch weiter in die Höhe schrauben können, doch auch mit dem 3:0 dürfen die Attachinger hochzufrieden sein. Am Dienstag (19.30 Uhr) kann der BCA im Nachholspiel in Manching weitere Big Points im Abstiegskampf nachlegen. VON MORITZ STALTER

