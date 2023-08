BC Attaching: Mindestens ein Punkt soll gegen den Contento-Clan her

Fußball-Bezirksligist BC Attaching empfängt am Sonntag die Defensivkünstler des FC Aschheim um den ehemaligen Bayern-Linksverteidiger Diego Contento.

Attaching – Der BC Attaching hat seine Stärken in der Defensive. In der zurückliegenden Saisonhälfte kassierte kein Team der Bezirksliga Nord so wenige Gegentore wie der BCA. Am Sonntag (14.30 Uhr) ist der mögliche Nachfolger zu Gast: Der FC Aschheim hat in jedem seiner drei Saisonmatches zu null gespielt – auch wegen der Attraktion der Liga.

Für Fußballprofis steht es auf der Tagesordnung, Foto- und Autogrammwünsche zu erfüllen. Für Amateure eher nicht. Diego Contento ist allerdings kein gewöhnlicher Bezirksliga-Kicker. Der 33-Jährige spielte jahrelang beim großen FC Bayern und gewann mit dem Rekordmeister das Triple. Vor dieser Saison entschied sich Contento, mit seinen Brüdern Vincenzo (Trainer), Alessandro und Domenico beim FC Aschheim zu kicken. Dies sorgt für kuriose Szenen wie in Rohrbach, wo nach dem Spiel mehrere junge Zuschauer auf den Ex-Profi zuliefen. Der nahm sich die Zeit, machte Fotos mit den Anhängern und schrieb Autogramme.

Enes Mehmedovic zeigt großen Respekt

Durch Diego Contento ist die Qualität im FCA-Kader noch einmal deutlich gestiegen. Einen Treffer konnte der Ex-Bayern-Spieler aber noch nicht verbuchen. Geht es nach Enes Mehmedovic, bleibt es dabei. Der Trainer des BC Attaching weiß aber auch, dass sein Team vor einer hohen Hürde steht: „Wir haben sie beobachtet. Das ist eine spielstarke Mannschaft – auch wegen der Contentos. Und mit Diego sind sie natürlich noch stärker geworden.“

Der BCA wird sich strecken müssen, um nach dem 0:5 in Schwabing und dem 1:1 in Eching zu punkten. Das wird schwierig, denn der August ist traditionell nicht der Lieblingsmonat der Attachinger. Die Urlaubszeit erwischt den BCA wie in der vergangenen Saison mit voller Wucht. Nun hat sich auch Maximilian Tessner wegen seines Urlaubs abgemeldet. Dafür kehrt Sebastian Aigner zurück. Bei Daniele Chezzi wussten die Attachinger am Freitagmittag noch nicht, ob er wieder auflaufen kann. Der Innenverteidiger wartet nach seiner Roten Karte in Schwabing auf das Strafmaß. „Der Schiedsrichter hat den Bericht aber gut geschrieben. Wir hoffen deshalb, dass Daniele wieder auflaufen kann“, sagt Mehmedovic.

BCA wäre mit einem Remis zufrieden

Ob mit oder ohne Chezzi: Die Aufgabe FC Aschheim hat es in sich. „Sie sind in der Favoritenrolle. Wir werden unser Bestes geben und hoffen, zumindest einen Punkt zu holen“, so der BCA-Coach. Gelingt dies, hätten die Attachinger nach vier Spieltagen mehr Punkte auf dem Konto als in der Vorsaison nach neun Partien. Damals waren es vier Zähler.

