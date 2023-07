BC Attaching zeigt nach Blamage „Steigerung um 200 Prozent“

Teilen

Didier Nguelefack traf im jüngsten Test doppelt für Attaching. © FuPa

Diesmal sah alles schon viel besser aus. Nach der 1:4-Blamage gegen den TSV Wartenberg zeigte Bezirksligist BC Attaching ein ganz anderes Gesicht gegen SVN München.

Attaching – Im Duell der beiden Bezirksligisten gab es am Ende ein leistungsgerechtes 3:3 (2:2).

„Das war eine Steigerung um 200 Prozent“, bewertete der Attachinger Trainer Enes Mehmedovic die Leistung im Vergleich zu dem Wartenberg-Kick. Gegen das Team aus der Bezirksliga-Parallelgruppe legte die Mannschaft auch eine ganz andere Einstellung an den Tag. In der ersten Halbzeit hatten die Attachinger ein klares Übergewicht und gingen auch zweimal durch die Tore von Didier Nguelefack (14., 24.) in Führung. Rachid Teouri (23.) und Lucas Cyriacus (41.) glichen jeweils wieder aus.

Nach der Pause hatten dann die Gäste aus München Vorteile und gingen ihrerseits durch Jose Andrade Ceballos in Führung (54.). Den späten Ausgleich von Fareed Tourey hatte man sich aus Attachinger Sicht dann aber verdient. Für neutrale Zuschauer war es ein schön anzusehendes Testspiel. Über die sechs Tore hinaus gab es nämlich noch eine Menge guter Torchancen auf beiden Seiten.

Weiter geht es für den BC Attaching bereits am kommenden Sonntag. Dann testen die Freisinger Vorstädter ab 18 Uhr bei der SpVgg Altenerding. (stm)