BC Attaching: Schwere Verletzung dämpft Freude über den Lerchenau-Coup

Teilen

Der Pechvogel: Mesut Toprak (M.) musste in der zweiten Halbzeit mit dem Sanka ins Krankenhaus gebracht werden. Am Abend meldete er sich dann mit der Diagnose. © Gleixner

Die Fußballer des BC Attaching haben mit 2:0 gegen den SV Nord Lerchenau gewonnen. Die schlechte Nachricht: Mesut Toprak erlitt einen Sprunggelenksbruch.

Attaching – Bis kurz nach der Halbzeit war es ein schöner Tag für den BC Attaching. Der Aufsteiger führte in der Bezirksliga Nord gegen den Tabellendritten SV Nord Lerchenau. Dann verletzte sich Neuzugang Mesut Toprak bei einem Pressschlag so schwer, dass er mit dem Sanka abtransportiert werden musste. Die BCA-Fußballer haben ihre Führung danach zwar ausgebaut und verdient mit 2:0 (1:0) gewonnen, aber schon nach dem Abpfiff war die Freude gedämpft. Am Abend meldete sich Toprak mit der Diagnose: Sprunggelenksbruch. Für den Hoffnungsträger ist die Saison beim BCA beendet, ehe sie richtig angefangen hat.

Torreiche Rückkehr auf die Bezirksliga-Bühne

Eine lange Verletzungspause hat Mirnes Gurbeta hinter sich. „Mirnes hat sich gut gefühlt, und wir haben ihn hinten wegen der Ausfälle gebraucht“, sagte Trainer Enes Mehmedovic. Gegen den SV Nord kehrte der Abwehrchef des BCA sieben Monate nach seinem letzten Punktspiel auf die Bezirksliga-Bühne zurück – mit einem großen Knall: Gurbeta staubte in der 16. Minute zum 1:0 ab, nachdem Sebastian Aigner nach einem Eckball zunächst die Latte getroffen hatte. Seine Kernaufgabe in der Innenverteidigung löste der 31-Jährige an der Seite von Imouroine Ouro-Agouda so souverän, als wäre er nie weggewesen. Die arg ersatzgeschwächten Gäste aus München – unter anderem fehlte Ex-Profi Karl-Heinz Lappe – blieben in der ersten Halbzeit ohne Torchance.

Der Rückkehrer: Mirnes Gurbeta (l.) verteidigte zusammen mit Imouroine Ouro-Agouda hinten alles weg – und erzielte vorne gleich zwei Treffer. © Gleixner

Keeper Glory Kitoko spielt erstmals zu Null

Nach dem Wechsel legte Gurbeta nach. Kurz nach dem Schock durch die Toprak-Verletzung köpfte er nach einer Ecke zum 2:0 ein (58.). Die Attachinger wichen auch danach nicht von ihrem Matchplan ab. Sie gewannen die entscheidenden Zweikämpfe und ließen den SV Nord auch in Hälfte zwei nicht gefährlich zum Abschluss kommen. Der junge BCA-Keeper Glory Kitoko hielt ohne größere Probleme erstmals in der Bezirksliga seinen Kasten sauber.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

So blieb es beim 2:0, über das sich die Attachinger trotz des Gurbeta-Doppelpacks nicht richtig freuen konnten. Die Gedanken waren bei ihrem Teamkollegen Mesut Toprak: „Wir haben ihm ein Foto mit seiner Trikotnummer ins Krankenhaus geschickt“, berichtet Trainer Mehmedovic. Wenig später kam die Antwort mit der Diagnose.

Spielstatistik:

BC Attaching – SV Nord Lerchenau 2:0 (1:0)

Aufstellung: Kitoko – F. Gamperl (77. Tourey), Ouro-Agouda, Gurbeta, Hübner – Huljina (90. Hajric), Staudigl (84. Mezini), Aigner – Hörmann (70. Mikuszak), Nguelefack, Toprak (55. Neumaier).

Tore: 1:0 Gurbeta (16.), 2:0 Gurbeta (58.).

Gelbe Karten: Aigner, Gurbeta, Mezini, Toprak.

Schiedsrichter: Richard Conrad (FC Aschheim).

Zuschauer: 118.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.