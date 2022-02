BC Attaching setzt weiter auf bewährtes Trainerduo

Enes Mehmedovic (r.) und Stephan Fürst bleiben auch in der Saison 2022/23 Trainer und Co-Trainer beim BC Attaching. © Fuchs

Das Trainerduo Enes Mehmedovic und Stephan Fürst hat beim BC Attaching auch für die Saison 2022/23 zugesagt. Dabei hatten die beiden durchaus andere Angebote.

Attaching – Enes Mehmedovic wird auch in der kommenden Saison die Fußballer des BC Attaching trainieren. Der 40-Jährige ist seit vier Jahren Coach des derzeitigen Tabellenzweiten der Kreisliga 2. Und auch in der neuen Runde wird Mehmedovic zusammen mit Co-Trainer Stephan Fürst an der Seitenlinie stehen.

„Wir haben uns in der sportlichen Führung zusammengesetzt, und da war recht schnell klar, dass die Ergebnisse und die Entwicklung der Mannschaft passen“, erläutert Teamleiter Martin Ricks die Sicht des Vereins. „Enes fühlt sich sehr wohl bei uns. Er und sein Co, Stephan Fürst, bilden ein tolles und harmonisches Trainergespann. Und deshalb war es auch von Beginn an unser Wunsch, dass die beiden weitermachen. Wir sind sehr froh, dass sie für die Saison 2022/23 zugesagt haben.“

Beide Trainer hatten auch Angebote von anderen Clubs, mussten aber nicht lange überlegen. „Die Angebote waren teilweise interessant. Aber ich habe mich entschieden, in Attaching zu bleiben. Mir macht es momentan sehr viel Spaß, und da gibt es keinen Grund, etwas Anderes zu machen“, sagt Mehmedovic. „In erster Linie ist die Zusammenarbeit mit dem Vorstand super. Da gibt es viel Verständnis und keinen Druck. Das Zweite sind die Spieler an sich, die sehr engagiert sind. Es macht mir Spaß, mit ihnen zu arbeiten.“ Und der dritte Pluspunkt, der für den BCA spreche, sei, „dass ich nur eineinhalb Kilometer entfernt wohne“.

Der 40-Jährige wird im Sommer in seine vierte Saison als Trainer in Attaching gehen, er trug auch schon als Spieler in der Saison 2007/08 das Trikot des BCA. Stephan Fürst hat da bereits einige Jahre mehr auf dem Buckel: Er ist seit zehn Jahren als Co-Trainer – und als Spieler seit jeher für Attaching aktiv. Das wird auch in der nächsten Spielzeit so bleiben. „Stephan sagt, es macht ihm noch Spaß, und er spielt – wenn auch nicht mehr so regelmäßig wie früher – noch zu gerne, um als Aktiver ganz aufzuhören“, freut sich Teamleiter Ricks über die Unterstützung des 36-Jährigen.

Auch Enes Mehmedovic ist zuversichtlich, dass sein Co-Trainer künftig viele Akzente auf dem Platz setzen kann: „Der Fürste hat einen Körper wie ein 20-Jähriger. Da könnten sich einige junge Spieler was abschauen. Er achtet sehr auf seine Ernährung, macht privat Extraschichten. Leider hatte er in der Hinrunde kleinere Verletzungen, aber einen Fürste darfst du niemals abschreiben.“

Josef Fuchs