BC Attaching: Sonderlob für Torwart Gamperl – Klassenerhalt könnte am Sonntag fix werden

Enes Mehmedovic will mit kontrollierter Offensive auch Neuperlach schlagen. © BIRGIT GLEIXNER LfL

Der BC Attaching kann mit einem Sieg am Samstag beim SV Neuperlach einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Attaching – Durch den Erfolg im Nachholmatch beim SV Manching hat der BC Attaching einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Der Aufsteiger kann am Samstag (15 Uhr) im Gastspiel beim SVN München die Voraussetzungen schaffen, dass der Klassenerhalt am Sonntagabend fix sein könnte. Dafür braucht die Elf von Enes Mehmedovic mindestens einen Punkt – und Schützenhilfe von den Gegnern der direkten Konkurrenten.

BC Attaching: Trainer Enes Mehmedovic verteilt ein Extralob an Torwart Hans Gamperl

Wenn die Attachinger so auftreten wie in den vergangenen beiden Partien, kann es ihnen aber egal sein, was die Konkurrenz treibt: Zehn Punkte aus vier Spielen sind eine Ausbeute, mit der sich der BCA auch vor den Topteams der Liga nicht verstecken muss. Am Wochenende hat der Aufsteiger den Tabellenzweiten Feldmoching mit 3:0 abserviert, und auch in der Nachholbegegnung in Manching am Dienstag (1:0) blieb Torhüter Hans Gamperl ohne Gegentreffer. Er erhielt nach der Partie ein Sonderlob.

„Hans hat uns im Hinspiel durch drei Superparaden den Sieg ermöglicht“, lobt der Coach seinen Keeper erneut. Die Attachinger gewannen damals 3:1. Sollte der BCA im Rückspiel wieder gut performen, könnte der direkte Klassenerhalt bereits fix sein. Falls nicht, könnte es noch einmal eng werden, denn am darauffolgenden Wochenende gastiert Tabellenführer Pfaffenhofen in Attaching, ehe am letzten Spieltag das Duell mit Untermenzing auf dem Plan steht – einem direkten Konkurrenten.

Mehmedovic hat keine Lust auf ein Endspiel gegen den SV Untermenzing am letzten Spieltag

Auf ein Endspiel hat Mehmedovic keine Lust. Er will den Vorsprung auf die Konkurrenten Günzlhofen und Untermenzing nicht verwalten, sondern wenn möglich sogar ausbauen. „Wir werden versuchen, in Neuperlach, und auch in den beiden Partien danach, zu gewinnen – allerdings kontrolliert. Wir werden nicht Harakiri nach vorne laufen“, so der BCA-Coach. Die Attachinger setzen auf ihre Qualitäten, die sie an guten Tagen zu einem Favoritenschreck machen können – vorausgesetzt, alle Akteure sind mit dabei. In Neuperlach ist der Liganeuling personell gut aufgestellt, wobei Manuel Thalhammer auf der Kippe steht.

Und der Gegner? „Sie waren in letzter Zeit nicht immer komplett. Da wird es für jede Mannschaft schwer“, weiß Mehmedovic. Gegen Schwabing (2:4) und in Dornach (1:4) gab es so nichts zu holen. SVN-Coach Dennis Magro ist jedenfalls gut vorbereitet. „Ihr Trainer hat uns ein paarmal beobachtet. Auch in Manching war er da“, so der BCA-Coach. Ob die Spionage etwas gebracht hat, wird sich am Samstag zeigen. stm

