„Hatten alles im Griff“: BC Attaching stürzt den Spitzenreiter Feldmoching

BC Attaching stürzt den Spitzenreiter Feldmoching

Eine Leistung nahe an ihrem Topniveau müssen die Attachinger Fußballer um Fareed Tourey (M.) erbringen, um am Sonntag in Feldmoching bestehen zu können. © Michalek

Der BC Attaching hat von einem perfekten Tag geträumt. Und der BC Attaching hat für einen perfekten Tag gesorgt.

Attaching – Das bisherige Tabellenschlusslicht der Bezirksliga gewann beim bisherigen Spitzenreiter SpVgg Feldmoching mit 2:0 und entführte dank einer Topleistung drei nicht einkalkulierte Punkte aus München. „Verdient“, jubelte Trainer Enes Mehmedovic nach der Partie.

Mehmedovic musste seine Startelf wieder einmal umkrempeln. Auf die Ausfälle von Mathias Staudigl, Patrick Huljina und Imouroine Ouro-Agouda reagierte der 41 Jahre alte Coach mit einer Systemumstellung. Anstatt seines bevorzugten 4-2-3-1-Systems ließ er im 4-4-2 spielen, mit Maximilian Tessner und Didier Nguelefack im Angriff. Und damit schienen die Gäste sich selbst weniger zu überraschen als den Gegner: Die technisch überlegenen Feldmochinger fanden jedenfalls keine Lösungen. Hans Gamperl im BCA-Tor konnte sich auf seine gut gestaffelte Defensive verlassen. Und vorne blitzte in der 36. Minute die Klasse von Nguelefack auf: Der Stürmer wurde per Freistoß in Szene gesetzt, spielte dann einen Verteidiger aus und beförderte den Ball via Innenpfosten ins Netz.

BC Attaching: Konsequente Verteidigung - und 2:0 in der 72. Minute

In der zweiten Hälfte blieb der Sturmlauf der Feldmochinger aus, denn Attaching verteidigte weiterhin konsequent. „Wir hatten alles im Griff“, betonte Mehmedovic. Dennoch war der Vorsprung dünn – zumindest bis zur 72. Minute: Lukas Hübner setzte im Zentrum Tessner ein, der per Hacke das 2:0 erzielte.

Auch von der hitzigen Atmosphäre ließ sich der Aufsteiger nicht aus der Ruhe bringen, sodass es beim 2:0-Erfolg blieb. „Wir haben heute über die komplette Spielzeit eine gute Leistung gezeigt und uns den Sieg verdient“, freute sich Mehmedovic. Die Belohnung für den Coup: Die Attachinger Fußballer kletterten vom 16. auf den zwölften Tabellenplatz.