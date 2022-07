BC Attaching startet Mission Bezirksliga-Klassenerhalt gegen Serienmeister VSST Günzlhofen

Bereits Ende der vergangenen Saison stellte sich der BC Attaching für ein Gruppenfoto auf: (hinten, v. l.) Mirnes Gurbeta, Mathias Staudigl, Domenic Hörmann, Sebastian Aigner, Didier Nguelefack, David Beljan, Marvin Haug, Imouroine Ouro-Agouda, (Mitte, v. l.) Sportlicher Leiter Martin Ricks, Co-Trainer Stephan Fürst, Torwarttrainer Carlo Sette, Manuel Thalhammer, Daniele Chezzi, Physiotherapeutin Simone Brunngartner, Abteilungsleiter Marcus Brunnhuber und Trainer Enes Mehmedovic sowie (vorne, v. l.) Opeyemi Babalola, Nemanja Bamburac, Patrick Huljina, Hans Gamperl, Marius Huber, Maximilian Tessner, Lukas Hübner und Florian Neumaier. Foto: BCA © BCA

Nach zehn Jahren kehrt der BC Attaching in die Bezirksliga zurück. Zum Saisonauftakt bekommt es die Mehmedovic-Elf mit Mitaufsteiger Günzlhofen zu tun.

Attaching – Den Unterschied zwischen Kreis- und Bezirksliga spürt der Aufsteiger BC Attaching gleich am ersten Spieltag – und das schon vor dem Anstoß. Wenn der BCA am Sonntag um 15 Uhr beim VSST Günzlhofen sein Projekt Klassenerhalt startet, wird er eine knapp einstündige Anreise hinter sich haben. In der vergangenen Spielzeit wäre dies ein Rekord gewesen. Die Attachinger müssen die Autofahrt schnell abschütteln, denn je höher die Spielklasse, desto größer die Folgen von Fehlern.

BC Attaching: Auftaktgegner VSST Günzlhofen marschierte von der Kreisklasse in die Bezirksliga

Wer auf der Webseite „transfermarkt.de“ nach Vereinen mit „VSST“ im Namen sucht, findet exakt einen Eintrag: VSST Günzlhofen-Oberschweinbach e.V.. Der Club aus der Gemeinde Oberschweinbach im Landkreis Fürstenfeldbruck ist mit seiner Abkürzung für „Verein für Spiel, Sport und Tanz“ eine Rarität – kicken können sie beim VSST aber auch. Als Aufsteiger stürmte Günzlhofen durch die Kreisliga und wurde ein Jahr nach der Kreisklassenmeisterschaft erneut Erster.

Für Enes Mehmedovic, Trainer des BC Attaching, keine große Überraschung: „Die haben einige in ihren Reihen, die höherklassig gespielt haben.“ Spielertrainer Qemajl Beqiri und Michael Zach spielten in der Bayernliga, sein Bruder Qendrim sogar in der Regionalliga. Vor allem im Mittelfeld hat der Aufsteiger Qualität, dennoch lief in der Vorbereitung nicht alles nach Plan. Die Generalprobe vor dem ersten Bezirksliga-Auftritt der Vereinsgeschichte verpatzte Günzlhofen: Gegen den Kreisligisten SV Günding setzte es eine 1:4-Niederlage – auch wegen der angespannten Personalsituation. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

BC Attaching muss Anfangsphase der Saison mit vielen Urlaubsabsenzen gut überstehen

Die hat der VSST allerdings nicht exklusiv, denn auch der BC Attaching muss zum Saisonauftakt auf wichtige Spieler verzichten. Sebastian Aigner verletzte sich im Test gegen Allershausen am Knie und pausiert seitdem. Manuel Thalhammer verpasst wegen seines Urlaubs die ersten drei Spieltage. Dazu kommen Spieler, die auf der Kippe stehen. „Es werden gerade am Anfang immer wieder Leute fehlen. Im September werden mal sieben Spieler im Urlaub sein. Durch diese Phase müssen wir gut durchkommen“, sagt Mehmedovic.

Der 40-jährige Trainer hofft, dass seine erfahrenen Cracks die Bezirksliga-Debütanten im Kader führen. „Gerade für unsere jungen Akteure ist es eine tolle Sache, gegen sehr gute Spieler zu bestehen“, freut sich Mehmedovic. Er hätte nichts dagegen, wenn die Stimmung auch am Sonntagabend nach der Premiere in Günzlhofen positiv ist. „Dafür müssen wir uns aber besonders in der Defensive steigern. In der Vorbereitung haben wir zu viele Gegentore bekommen. Wir brauchen unsere Stärke zurück“, so der Coach. Gelingt dies, ist für den BCA mindestens ein Punkt möglich.

