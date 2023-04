Und wieder hat es Nguelefack gerichtet: BC Attaching siegt souverän gegen SV Dornach

Alles reingeworfen: Die Attachinger um Sebastian Aigner (Nummer 8) zeigten sich diesmal von ihrer effizienten Seite und schlugen Dornach deutlich mit 3:0. Foto: Lehmann © Lehmann

Der BC Attaching ließ in den vergangenen Wochen viele Chancen liegen. Gegen den SV Dornach hat sich der Aufsteiger jedoch von seiner effizienten Seite gezeigt.

Attaching – Durch den 3:0 (1:0)-Erfolg beendete der BCA eine Serie von drei Niederlagen und vergrößerte sein Polster auf den Abstiegsrelegationsplatz auf nunmehr fünf Punkte. „Wir brauchen zu viele Chancen für ein Tor. Didier kann es nicht immer richten“, hatte Attachings Trainer Enes Mehmedovic im Vorfeld der Partie gesagt. Ihm war klar, dass sein Team den Tabellenvierten nicht an die Wand spielen würde.

Der Start gehörte dann auch den Dornen, die bis zur 20. Minute Pfosten und Latte trafen. Der BCA war im Glück, fand aber immer besser in die Partie und hatte ebenfalls einen Pfostentreffer durch Nguelefack, den gefährlichsten Offensivakteur des Aufsteigers. In der 37. Minute machte es der Stürmer dann besser: Nach einem Pass von Florian Neumaier in die Gasse lief Nguelefack aufs Tor zu und verwandelte eiskalt.

BC Attaching: Nguelefack trifft zu seinem zweiten Doppelpack dieser Saison

„In der zweiten Hälfte haben wir noch eine Schippe draufgelegt“, so Mehmedovic. Die Dornacher bei ihrer Qualität komplett auszuschalten, ist nahezu unmöglich, doch Attaching spielte stark und hielt den Vorsprung bis zum Schluss. Da wurde Nguelefack im Strafraum gelegt. Manuel Thalhammer schnappte sich die Kugel und verwandelte zum 2:0 (88.).

Dornach fand nicht mehr in die Partie zurück und kassierte in der Nachspielzeit ein weiteres Gegentor. Wieder netzte Nguelefack ein, der nach seinem zweiten Doppelpack in dieser Saison bei acht Treffern steht – und es für den BCA mal wieder gerichtet hat.

BC Attaching: Ali Mezinis Einlieferung ins Krankenhaus dämmte die Freude über den Sieg

„Das war ein wirklich gutes Spiel von uns. Vor dem Spiel hätte ich ein 1:0 unterschrieben, mit dem 3:0 sind wir daher natürlich sehr glücklich“, freute sich Mehmedovic.

Nur die Verletzung von Ali Mezini trübte die Stimmung. Der Winterneuzugang, der aus Dornach zum BCA gewechselt war, musste nach einem Zusammenprall mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus.