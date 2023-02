BC Attaching: Mit dem Tempo kam der Erfolg zurück

Teilen

Nicht wie gewünscht lief es für den BCA im ersten Test gegen Bonbruck/Bodenkirchen. Am Ball (l.): Ali Mezini. © michalek

Gleich zweimal hat der BC Attaching am vergangenen Wochenende getestet. Gegen den FC Bonbruck/Bodenkirchen fehlten zahlreiche schnelle Spieler, die Attachinger verloren mit 1:2.

Attaching – Einen Tag später kehrten Mesut Toprak, Manuel Thalhammer und Maximilian Tessner in den Kader zurück. Die Folge: mehr Tempo auf den Flügeln und ein 2:1-Sieg.

Gegen Bonbruck/Bodenkirchen musste BCA-Trainer Enes Mehmedovic Spieler jenseits der angestammten Positionen testen. Den Start verschliefen die Attachinger dann auch gleich – doch der Gegner konnte dies nicht ausnutzen. Nach 20 Minuten fand Attaching besser ins Spiel und ging durch Mathias Staudigl (35.) in Führung, doch „BoBo“ drehte noch vor der Pause die Partie durch Treffer von Stefan Galler (38.) und Michael Brams (45., Elfmeter).

Nach dem Seitenwechsel dominierte der BCA. Bis zur 60. Minuten traf der Bezirksligist zweimal die Latte und einmal den Pfosten, ein Treffer sollte aber während dieser Drangphase und auch danach nicht mehr gelingen.

Positiv war, dass der lange verletzte Mirnes Gurbeta in der zweiten Halbzeit sein Comeback gab. „Ich hoffe, dass Mirnes in zwei, drei Wochen wieder voll dabei ist“, so Mehmedovic.

Gegen Eitting kehrten die schnellen BCA-Cracks in den Kader zurück – und das hatte Einfluss auf die Partie. „Wir hätten nach 20 Minuten mit 4:0 führen können“, sagte Mehmedovic, doch trotz großer Überlegenheit stand es zur Halbzeit nur 1:1. Domenic Hörmann hatte zur Führung getroffen (22.), Eitting durch Ludwig Kollmansberger ausgeglichen (29.).

Nach dem Seitenwechsel brachte Manuel Thalhammer den BCA per Elfer erneut in Front (48.). Trotz weiterer Möglichkeiten blieb es beim verdienten 2:1 der Attachinger, die nun am Torabschluss arbeiten werden. (stm)