BC Attaching: Remis gegen starken Gegner trotz Personalnot

Von: Nico Bauer

Die Bezirksliga-Fußballer des BC Attaching waren nicht weit davon entfernt, die Partie mit dem letzten Aufgebot bestreiten zu müssen.

Attaching – Mit Ach und Krach konnte Trainer Enes Mehmedovic drei Ersatzspieler für den Testkick am Sonntagabend bei der SpVgg Altenerding organisieren. Unter diesen Umständen konnte er mit dem 1:1 (0:1) beim Kreisliga-Aufsteiger gut leben.

Genau genommen war es ein Test auf unterem Bezirksliga-Niveau, denn die Altenerdinger sind kein typischer Aufsteiger. Mehmedovic ist überzeugt, dass diese Mannschaft auch in der Kreisliga vorne mitspielen wird – und das bekam sein Team zu spüren: Die BCA-Männer mussten oft dem Ball hinterherlaufen, waren in der Abwehr stark beschäftigt und gerieten folgerichtig durch den Treffer von Samuel Kronthaler in Rückstand (40.). Den Attachinger Ausgleich markierte nach dem Seitenwechsel der eingewechselte Muhamed Hajric (53.).

Das Remis war am Ende leistungsgerecht, Mehmedovic konnte mit der Partie zufrieden sein. Eine ansprechende Leistung zeigte Lukas Hübner, der gerade eben seinen 21. Geburtstag gefeiert hatte. Im Testspiel beschenkte er sich mit einer guten Leistung und bewarb sich damit für einen Stammplatz.

Weiter geht es mit der Attachinger Vorbereitungstournee bereits am kommenden Freitag: Um 19 Uhr steht das Heimduell mit dem FC Moosinning an. (nb)