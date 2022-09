BC Attaching: Trainer Mehmedovic bleibt trotz siebter Niederlage in Folge zuversichtlich

Der BC Attaching musste sich auch gegen den SV Dornach geschlagen geben. © michalek

Der BC Attaching verliert zum siebten Mal in Folge. Trainer Enes Mehmedovic glaubt weiterhin fest an seine Mannschaft und den Klassenerhalt.

Attaching – Der BC Attaching ist in der Bezirksliga Nord hart gelandet. Auch beim SV Dornach gab es nichts zu holen, die 0:2-Niederlage bei einem der Spitzenteams war gleichzeitig die siebte Niederlage in Folge. Der Aufsteiger ist damit auf den letzten Platz der Tabelle abgerutscht. „Ich bin mir trotzdem sicher, dass wir die Klasse halten werden“, sagt BCA-Trainer Enes Mehmedovic.

Dafür brauchen die Attachinger allerdings eine Aufstellung nahe der Bestbesetzung. Davon waren sie in Dornach weit entfernt. „Es hätte schon alles passen müssen“, so der Coach. Vielleicht wäre das Spiel auch anders gelaufen, wenn der Schiedsrichter beim Stand von 0:0 einen Elfmeter für die Gäste gegeben hätte. „Nach einem Freistoß prallt der Ball einem Dornacher Spieler klar an die Hand“, schildert Mehmedovic die Szene. Der Pfiff blieb jedoch aus. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Auf der Gegenseite ließen die „Dornen“ ihre Muskeln spielen. Dominik Goßner knallte den Ball aus 25 Metern humorlos in die linke Ecke (18.). BCA-Keeper Hans Gamperl hatte keine Chance gegen diesen Hammer. „Den Schuss hätten wir aber verhindern können, wenn wir schneller draufgegangen wären“, sagt der Trainer. Dornach war die reifere Mannschaft, dennoch hielten die Attachinger mit.

Kurz nach dem Seitenwechsel verfehlte Franz Gamperl mit seinem Schlenzer knapp das Tor. Besser machte es die Heimelf: Felix Partenfelder hatte rechts zu viel Raum und erzielte mit einem platzierten 16-Meter-Schuss den zweiten SVD-Treffer (51.). Attaching wehrte sich gegen die nächste Niederlage und hätte es noch einmal spannend machen können: Didier Nguelefack lief auf das Dornacher Tor zu und legte quer auf Muhamed Hajric. Der hätte den Ball locker einschieben können, verstolperte die Kugel aber und vergab so die Riesenchance auf den Anschlusstreffer.

Die Gäste erhöhten danach das Risiko, was den Dornachern Räume eröffnete. Der SVD hatte Möglichkeiten auf den dritten Treffer, am Spielstand änderte sich aber nichts mehr. „Wir haben gut mitgehalten, aber Dornach ist eine sehr gute Mannschaft. Das muss man anerkennen. Wir hätten Glück und einen sehr guten Tag gebraucht“, bilanziert Mehmedovic, der trotz der siebten Pleite in Folge weiter an sein Team glaubt. MORITZ STALTER

