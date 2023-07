BC Attaching mit Auftaktdreier: „Wir wisssen, dass wir in der Defensive zu den besten Teams gehören“

Teilen

Neuzugang Leon Klingseisen (rot, r.) und Domenic Hörmann bildeten die Doppelsechs des BCA. © lehmann

Der BC Attaching bleibt wie auch schon in der Vorsaison stark in der Defensive. Gegen den TSV Rohrbach standen die Null und drei Punkte auf dem Konto.

Attaching – Die Kicker des TSV Rohrbach versuchten es aus dem Spiel heraus – ohne Erfolg. Auch mit hohen Bällen nach Standards war gegen den BC Attaching nichts auszurichten, denn die Defensive verteidigte so entschlossen und koordiniert wie in der vergangenen Rückrunde. Sie ist für den BCA der entscheidende Faktor beim 1:0-Sieg zum Bezirksliga-Auftakt gewesen.

„Wir wissen, dass wir in der Defensive zu den besten Teams gehören“, sagt Enes Mehmedovic, Trainer der Attachinger. Er darf dies so deutlich formulieren, denn der Zehnte der abgelaufenen Saison kassierte in der Rückrunde die mit Abstand wenigsten Gegentore. Die Rohrbacher dürften also nicht überrascht gewesen sein, dass der BCA auf seine Paradedisziplin setzte.

Neue Attachinger Doppelsechs mit Klingseisen und Hörmann

Zum Attachinger Spiel gehört aber ebenso Klasse in der Offensive. Didier Nguelefack ist an guten Tagen kaum aufzuhalten. Auch gegen Rohrbach hatte der Stürmer seine Aktionen, doch zunächst fehlte die Präzision beim letzten Pass. So blieb der Pfostenschuss von Leon Klingseisen (30.) die größte Chance der ersten halben Stunde.

Klingseisen, Neuzugang aus Palzing, bildete mit Domenic Hörmann die Doppelsechs. Hörmann war aufgrund des Trainingsrückstands von Sechser Sebastian Aigner vom Sturm ins defensive Mittelfeld gerutscht – und machte seine Sache wie Klingseisen gut.

Tessner wird entscheidender Spieler mit einzigem Treffer im „Kampfspiel“

In der 38. Minute war allerdings wieder Nguelefack gefragt: Der Offensivmann setzte sich erneut durch, und dieses Mal kam der Pass punktgenau auf den Fuß von Maximilian Tessner. Der ließ einen Verteidiger aussteigen und traf überlegt zum 1:0. Die Attachinger hatten die Führung, die perfekt zu Mehmedovic’ Spielplan passte.

Rohrbach blieb vor der Halbzeitpause ohne größere Möglichkeit, und biss sich auch nach dem Seitenwechsel die Zähne an der BCA-Defensive aus. Die Gäste versuchten es daher mit der Brechstange. Immer wieder sendeten sie Flanken oder lange Einwürfe in den Strafraum ab, doch die Attachinger klärten diese Situationen allesamt. „Es war ein Kampfspiel und hätte gefährlich für uns werden können, wenn wir nicht so gut gearbeitet hätten“, sagt der Coach.

Auf der anderen Seite verpasste es seine Mannschaft, eine ihrer Überzahlsituationen auszuspielen. Der zweite Treffer hätte dem BCA Ruhe verschafft, doch falsche Entscheidungen und ungenaue Zuspiele verhinderten die Vorentscheidung. So musste die Heimelf bis zum Schlusspfiff zittern, um ihren verdienten Erfolg zum Saisonauftakt zu feiern. (stm)