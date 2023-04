„Einzige Katastrophe“: BC Attaching verspielt Sieg in 20 Minuten

Gurbetas Rote Karte verschärft Personalsorgen

Es war ein Spiel der Extreme – und am Ende brach dem BC Attaching eine Schwächephase das Genick. Beim 1:3 (1:2) des Bezirksligisten gegen den VfB Eichstätt II vermasselte man sich mit 20 schlimmen Minuten einen möglichen Sieg. Und der personelle Notstand verschärfte sich noch einmal.

Attaching – Die Attachinger legten los wie die Feuerwehr, ließen aber gleich zwei Großchancen liegen. Schon in der dritten Minute lief Maximilian Tessner alleine auf den Gäste-Torwart zu und scheiterte. In der 34. Minute erzielte er zwar den 1:2-Anschlusstreffer, aber den Chancen nach waren für den Angreifer des Aufsteigers drei bis vier Tore drin. Er hätte Eichstätt wohl im Alleingang abschießen können.

Allerdings: Zwischen der neunten und der 30. Minute hätte der VfB wiederum den BCA erledigen können, vielleicht sogar müssen. Den Gäste wurde es leicht gemacht, und so fielen folgerichtig die ersten beiden Eichstätter Tore durch Deniz Erten (9.) und Gabriel Hasenbichler (22.). Bei einem 0:4 nach einer halben Stunde hätte sich Attaching nicht beschweren dürfen. „Diese Phase war eine einzige Katastrophe“, sagte Trainer Enes Mehmedovic. Das sei mit das Schlechteste gewesen, was er seit langem von seinem Team sehen musste. Zum Abschluss einer wilden ersten Hälfte drückten noch einmal vergeblich die Attachinger – jedoch ohne Torerfolg. Nach 45 Minuten hätte es gut und gerne 4:4 stehen können.

In der zweiten Halbzeit war das Spiel nicht mehr so spektakulär. Attaching hatte leichte Vorteile und die eine oder andere Torchance. Die Bemühungen um den Ausgleich wurden jedoch durch insgesamt 30 Minuten Unterzahl gehemmt: In der 60. Minute kassierte Imouroine Ouro-Agouda nach einem Pressschlag eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe – eine umstrittene Entscheidung. Die Rote Karte für Mirnes Gurbeta (71.) wegen eines groben Foulspiels war hingegen vertretbar. Und damit verschärft sich die personell ohnehin angespannte Situation der Attachinger weiter.