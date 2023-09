Nicht gerade ein Lieblingsgegner: BCA gegen Eichstätt II und das Gesetz der Serie

Didier Nguelefack: Der Attachinger Stürmer traf zuletzt in vier Spielen dreimal. © Verein

Der BC Attaching schaffte in dieser Saison noch keine Siegesserie. Gegen die Eichstätter Reserve stehen die Chancen darauf in Hinblick auf die letzten Duelle nicht gut.

Attaching – Die Fußballer des BC Attaching punkten in dieser Saison zwar regelmäßig, doch noch fehlt die Konstanz. Zwei Siege in Serie sind dem BCA bisher noch nicht gelungen. Nach Erfolgen setzte es stets eine deutliche Niederlage. Ein schlechtes Omen für das Heimspiel am heutigen Samstag (14 Uhr) gegen den VfB Eichstätt II?

Auf die ersten beiden Attachinger Siege folgten die einzigen Niederlagen in dieser Saison: Nach dem 1:0 gegen Rohrbach gab es die 0:5-Klatsche in Schwabing und nach dem 4:0 gegen Aschheim eine deutliche 0:3-Pleite in Gaimersheim. Am vergangenen Wochenende siegten die Attachinger beim gut gestarteten Aufsteiger SV Sulzemoos mit 3:2. Gegen Eichstätt wollen die Fußballer von Trainer Enes Mehmedovic nachlegen – doch diese Aufgabe könnte kaum schwieriger sein.

Die Zweitvertretung des Bayernligisten gehört nicht zu den Lieblingsgegnern der Attachinger: In der vergangenen Saison verlor der BCA beide Partien und kassierte dabei neun Gegentore. Vor allem bei der 3:6-Niederlage im Hinspiel sind die Freisinger chancenlos gewesen. Damals hatte der Gegner einige Akteure aus der Ersten Mannschaft an Bord. Die muss der BCA am heutigen Samstag wohl nicht fürchten, denn das Bayernliga-Team kickt zeitgleich gegen die DJK Ammerthal. Die Eichstätter würden trotzdem mit einer jungen und spielstarken Mannschaft anreisen, vermutet Mehmedovic.

„Wir spielen aber zu Hause – und da sind wir gut.“

„Wir spielen aber zu Hause – und da sind wir gut“, so der BCA-Coach. Stimmt: Im eigenen Stadion holten die Attachinger in dieser Punktrunde sieben von neun möglichen Zählern. Dort gelingt es ihnen besser, die eigenen Stärken ins Spiel zu bringen. Dazu gehört neben einer disziplinierten Verteidigung auch das schnelle Umschaltspiel – und die Klasse von Didier Nguelefack. Der Stürmer traf in den vergangenen vier Spielen dreimal. Beim 3:2 in Sulzemoos erzielte er die wichtige Führung. Der Ritterschlag kam vom gegnerischen Trainer: „Wir haben es zu keiner Zeit geschafft, ihn unter Kontrolle zu bringen“, sagte SVS-Coach Bernhard Ahammer.

Einen Didier Nguelefack in Topform benötigen die Attachinger auch in Eichstätt. Auf den verhinderten Sebastian Aigner muss Mehmedovic dafür verzichten. Hinter Daniele Chezzi (Zerrung) steht ein Fragezeichen. Der BCA-Trainer hofft auf den Innenverteidiger. Denn zu dessen Stärken gehört eine Eigenschaft, die der Coach schätzt und die er gegen Eichstätt II erwartet: Zweikämpfe annehmen und gewinnen. (Moritz Stalter)