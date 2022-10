BC Attaching wird fehlende Kopfballstärke zum Verhängnis - Später K.o. gegen Manching

Der SV Manching konnte gegen den BC Attaching kopfballstarke Spieler von der Bank bringen, dies machte sich kurz vor Schluss bemerkbar.

Attaching – Den Start hat der BC Attaching verschlafen, in der Schlussphase hat der Aufsteiger einmal nicht aufgepasst. Das hat trotz einer sonst guten Leistung gereicht, um gegen den Tabellenfünften SV Manching mit 1:2 (1:1) zu verlieren. Durch die Niederlage rutschte der BCA auf den letzten Platz der Bezirksliga Nord ab.

Enes Mehmedovic, Trainer des BC Attaching, hält viel vom SV Manching: „Ich habe sie bei einer Umfrage vor der Saison auf meine Liste der Meisterkandidaten gesetzt.“ Dennoch glaubte er an seine Mannschaft, die sich in den vergangenen Wochen gesteigert hatte. Der Aufsteiger leistete sich allerdings zu Beginn einen Aussetzer: In Ballbesitz trafen mehrere Spieler hintereinander falsche Entscheidungen. Manching eroberte den Ball, spielte es clever und ging durch David Meier in Führung (5.). Die Hausherren ließen sich durch den Rückstand aber nicht aus dem Konzept bringen. „Manching war stark und vielleicht ein bisschen besser, wir haben aber gut mitgehalten.“ In der 41. Minute brachte Domenic Hörmann den BCA durch einen verwandelten Foulelfmeter zurück ins Spiel. Ein Wermutstropfen war die Verletzung von Marvin Haug. Der Innenverteidiger musste zur Halbzeit in der Kabine bleiben. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Manching hat große Spieler reingebracht, uns haben die kopfballstarken Leute gefehlt.“

Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Attachinger dagegen. Den Gegner komplett vom eigenen Tor fernhalten konnten sie jedoch nicht, dafür hat die Gäste-Offensive zu viel Qualität. Doch Torhüter Hans Gamperl hatte stets die bessere Antwort und hielt seine Farben im Spiel. In der Schlussphase wurde ein Punktgewinn immer konkreter, aber der Ausfall von Abwehrchef Mirnes Gurbeta sowie die Auswechslung von Kapitän Mathias Staudigl wegen Trainingsrückstands machten sich bemerkbar. „Manching hat große Spieler reingebracht, uns haben die kopfballstarken Leute gefehlt“, erkannte Mehmedovic. In der 87. Minute wurde dies den Gastgebern zum Verhängnis: Eine Kopfballverlängerung landete bei Meier, der zum zweiten Mal traf und die Niederlage des BCA besiegelte. (MORITZ STALTER)

