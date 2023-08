BC Attaching zu Gast in Gaimersheim: Rückkehr an Ort des Aufstiegs

Enes Mehmedovic muss auf mehrere Urlauber verzichten. © fupa

Der BC Attaching gastiert erstmals in der Bezirksliga beim TSV Gaimersheim. Dort, wo er vor etwas mehr als einem Jahr im Relegationsrückspiel den Aufstieg klarmachte.

Attaching – Der BC Attaching kehrt am Sonntag (15 Uhr) an den Ort zurück, wo er vor knapp 15 Monaten den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte gefeiert hat. Das 1:1 beim TSV Gaimersheim im Rückspiel der Aufstiegsrelegation bescherte dem BCA die Bezirksliga-Rückkehr nach zehn Jahren Abstinenz. In diesem Sommer zog der TSV nach – auf direktem Wege. Nun kommt es zum Premierenduell in der Bezirksliga Nord.

Die Attachinger werden den 28. Mai 2022 nicht vergessen. Mit einem 2:0-Hinspielerfolg im Rücken ging es nach Gaimersheim, wo der Gegner zunächst in Führung gegangen war. Der BCA musste also kurz zittern, doch Patrick Huljina beruhigte mit seinem Ausgleichstreffer die Gemüter. Eine halbe Stunde später war es geschafft. „Ich erinnere mich aber noch daran, dass sie Mittelfeldpressing gespielt haben und körperlich stärker waren als wir“, blickt BCA-Trainer Enes Mehmedovic zurück. Und weiter: „Am Ende des Tages sind wir aber verdient aufgestiegen.“

Die Gaimersheimer mussten weiterhin in der Kreisliga antreten. Sie hätten die Aufgabe nicht besser lösen können. Am Ende hatte der TSV zwölf Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Sandersdorf. Das Torverhältnis von 96:32 suchte seinesgleichen.

BC Attaching: Tessner und Klingseisen im Urlaub - Hübner und Ouro-Agouda wieder zurück

Nach dem verdienten Aufstieg setzten die Gaimersheimer gleich am ersten Spieltag dieser Saison das nächste Ausrufezeichen: Sie trotzten dem Absteiger ASV Dachau, einem der Topfavoriten auf die Meisterschaft, ein 5:5 ab. ASV-Coach Manuel Haupt prognostizierte anschließend, der Aufsteiger werde am Saisonende eine der besten Offensive der Liga stellen. Doch dann folgte der Bruch, seitdem verlor der Neuling dreimal.

Dies verwunderte auch BCA-Coach Mehmedovic: „Vielleicht haben sie ein paar Urlauber oder Verletzte.“ Damit wären die Voraussetzungen immerhin ausgeglichen, denn auch die Attachinger müssen auf mehrere Spieler verzichten. So ergänzt Leon Klingseisen das „Team Urlaub“. Drei Wochen wird der Defensivspezialist nun fehlen. Maximilian Tessner ist ebenfalls auf Reisen und fehlt noch zwei Wochen.

Wären die Attachinger komplett, würde Mehmedovic die Urlaubsrückkehrer Lukas Hübner und Imouroine Ouro-Agouda langsam aufbauen. „Wir brauchen sie. Sie werden gleich im Kader stehen“, so der Trainer. Daniele Chezzi hat seine Rotsperre abgesessen und ist ebenfalls einsetzbar. Attaching ist gewappnet.

