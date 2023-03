Beim SVA Palzing wird es Zeit für etwas „Besonderes“

Hat einen großen Schritt gemacht: Tim Bausch (M.) spielte eine starke Vorbereitung. Nun wird es für ihn und die anderen Palzinger Abstiegskämpfer ernst: Am Sonntag kommt der VfB Eichstätt II. © Michalek

Einen kräftigen Endspurt braucht der SV Ampertal Palzing in der Fußball-Bezirksliga Nord: Es müssen mindestens acht Punkt Rückstand gutgemacht werden. Dafür setzt er auf den „Trainingslager-Spirit“.

Palzing – Für den SVA Palzing startet am Sonntag (16 Uhr) mit dem Spiel gegen den VfB Eichstätt II eine Serie von zwölf Endspielen. Denn nur wenn der Club aus dem Ampertal mindestens acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz gutmacht, hat er die Chance, auch in der nächsten Saison in der Bezirksliga Nord anzutreten.

Die Palzinger werden etwas „Besonderes“ leisten müssen. „Dieser Begriff ist mir lieber, als von einem Wunder zu sprechen. Denn noch haben wir es ja in eigener Hand“, sagt SVA-Coach Gianluca Dello Buono. Sollten die Palzinger Fußballer tatsächlich das „Besondere“ schaffen, wird das Trainingslager in Kroatien einen großen Anteil daran haben: Fünf Tage lang durften sich die SVA-Kicker wie Profis fühlen. „Wir hatten tolle Bedingungen. Das Hotel, das Essen, die Plätze und vor allem die Stimmung in der Mannschaft – alles war top“, schwärmt Dello Buono. Auch wegen des Trainingslagers verpasst der Trainer der Vorbereitung die Note 1+. Was den Trainer beeindruckte: „Die Spieler haben viel geredet. Und sie haben sich professionell verhalten.“ Soll heißen: Sie haben sich ernsthaft auf den restlichen Saisonverlauf vorbereitet und den Trip nicht als Ballermann-Urlaub interpretiert.

„Diesen Spirit aus dem Trainingslager haben wir in die vergangene Trainingswoche mitgenommen. Und den wollen wir aufrechterhalten“, betont Dello Buono vor dem ersten Ernstfall gegen Eichstätt. Zur Vorbereitung gehört aber auch, dass die Palzinger in vier Testspielen sieglos geblieben sind und nur beim 3:3 gegen den Kreisligisten FC Alte Haide nicht verloren haben. Die Auszeiten, die den SVA vor der Winterpause viele Punkte gekostet hatten, konnte die Mannschaft nicht abstellen. Und auch in der Wintervorbereitung wurden Unkonzentriertheiten häufig sofort bestraft. Nur wenn die Palzinger diese Phasen minimieren, haben sie eine kleine Chance auf den Klassenerhalt.

Außerdem muss der SVA von Ausfällen seiner Schlüsselspieler verschont bleiben. In der Hinrunde fehlten die Radlmaier-Brüder Marcel und Fabian phasenweise. Dass beide unersetzbar sind, ist keine Überraschung. Wie sich Kapitän Marcel Radlmaier nach seiner Verletzung zurückmeldete, beeindruckte Dello Buono dennoch: „Seine Athletik und kämpferischen Fähigkeiten kennen wir. Er hat aber in den vergangenen Wochen auch am Fußballerischen gearbeitet und kann den Sechser jetzt auch allein spielen“, erzählt der Trainer. Damit bekommt er eine neue Option. Ob er seinen Mittelfeldchef gegen den VfB Eichstätt II als alleinigen defensiven Mittelfeldakteur aufstellt oder doch als Achter, ließ er offen.

Die Radlmaiers waren aber nicht die einzigen Gewinner der Vorbereitung: Auch Tim Bausch, Neuzugang Raul Simian, Felix Meyer, Daniel Wendl und Mathias Reinbacher haben einen Sprung gemacht. Dello Buono hat nun mehr Möglichkeiten als vor der Winterpause. Und diese Unberechenbarkeit kann den Palzingern nur helfen.