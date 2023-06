Beitragsanpassung zu undurchsichtig: FC Neufahrn muss wichtigen Punkt schieben

Die alte und neue Führungsriege: (v. l.) Vize Fabian Elwischger, Vereinschef Hans Peter Pohle, Schatzmeisterin Claudia Kestler und Schriftführer Markus Schubert. © FCN

Der FC Neufahrn musste in der Hauptversammlung das Thema Mitgliedsbeiträge vertagen. Dafür gab es ein einstimmiges Votum für das bewährte Vorstandsteam.

Neufahrn – Ein Punkt auf der Tagesordnung hat am Samstag dafür gesorgt, dass sich die Mitgliederversammlung des FC Neufahrn extrem in die Länge gezogen hat und das Team um Vorsitzenden Hans Peter Pohle nun nachsitzen muss. Die Anpassung der Mitgliedsbeiträge und Gebühren inklusive der neuen Spartenbeiträge erschien den Anwesenden zu undurchsichtig. Auch nach langer Diskussion kam man zu keinem Ergebnis – und so wurde das Ganze vertagt. „Das kam für mich überraschend. Wir haben im Vorfeld viele Leute drüberschauen lassen“, meinte der enttäuschte FCN-Chef. Nun müsse es eine außerordentliche Versammlung geben. „Wenn wir alles ausgekartelt haben, folgt die Einladung“, sagte Pohle.

Einer Wiederwahl der Vorstandschaft stand diese Problematik aber nicht im Weg. Die rund 50 Anwesenden bestätigten Pohle einstimmig im Amt des 1. Vorsitzenden. Auch Fabian Elwischger (2. Vorsitzender), Claudia Kestler (Kassierin) und Markus Schubert (Schriftführer) erhielten keine Gegenstimmen.

Verein kratzt an 600-Mitglieder-Marke

Der Vorsitzende hatte sich zuvor in seinem Bericht darüber gefreut, dass die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED geschafft sei: „Dadurch sparen wir jetzt 75 Prozent an Energie ein, die Leuchten sind zudem von null bis 100 Prozent dimmbar.“ Die Mitgliederzahlen geben ebenfalls Anlass zur Freude: Aus 467 Personen Ende 2021 wurden in einem Jahr 581, derzeit kratzt der Verein an der 600er-Marke. Dagegen herrschte bei den Fußballern nach dem verpassten Aufstieg der A-Klassen-Herren sowie dem Abstieg der Reserve in die B-Klasse Trübsal. Der Blick gehe aber nach vorne, man habe mit allen Trainern die Verträge verlängert.

Langjährige Mitglieder standen am Samstag im Rampenlicht: (v. l.) Vorsitzender Hans Peter Pohle, Stephan Brenninger, Jürgen Fuchs (scheidender Abteilungsleiter der Stockschützen), Marco Weimer, Heidi Schreiber (scheidende Jugendleiterin), Alfred Bock, Andreas Amler sen., Andreas Risi, Ludwig Grundner, Sportreferentin Manuela Auinger, 2. Vorsitzender Fabian Elwischger und Bürgermeister Franz Heilmeier. © Heinzinger

Nach 15 Jahren im Amt gab Jugendleiterin Heidi Schreiber ihren letzten Bericht ab. Weil sie mit Mike Schaber einen kompetenten Nachfolger fand, könne sie beruhigt in den Ruhestand gehen. Vor allem die Fußball-B-Juniorinnen hätten super Leistungen gezeigt und die Meisterschaft in ihrer Gruppe geholt. Dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bei den Kleinen unbedingt den Minifußball durchsetzen will, stieß hingegen nicht auf Begeisterung: „Ab 2024/25 ist er auf dem Kleinfeld Pflicht. Eine Kommunikation fand diesbezüglich praktisch nicht statt, alles ist sehr verwirrend.“ Erfreulich ist der Stand bei den ganz Kleinen – von den Bambini rücken gleich 23 Nachwuchskicker in die F-Jugend auf. Schreiber mahnte jedoch: „Wir haben zwar viele Teams, könnten aber noch mindestens sechs mehr anmelden, wenn wir genug Trainer hätten.“

In den beiden anderen Abteilungen kehrte nach Corona der normale Betrieb zurück. Die Tischtennisspieler trainieren fleißig in der Halle – und die Stockschützen nahmen 2022 an 42 Turnieren teil.

Sattes Plus in der Vereinskasse

Auch die Finanzen des FCN passen aktuell: Bei Einnahmen von zirka 160 000 Euro sowie Ausgaben von knapp 119 000 Euro gab es beim Abschluss 2021 – die Zahlen des vergangenen Jahres lagen noch nicht vor – ein sattes Plus von rund 41 500 Euro. Dabei spielten die verdoppelte Vereinspauschale und die Umsatzsteuerrückzahlung von 11 000 Euro eine Rolle.

Ehrungen durften natürlich auch nicht fehlen. Für langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Alfred Bock, Stephan Brenninger, Andreas Risi, Alexander Bienen (alle 20 Jahre beim FCN), Marco Weimer (30), Robert Schmelz, Andreas Amler sen. (beide 40) sowie Ludwig Grundner (50) und Siegfried Schwaiger (70).

Bernd Heinzinger

