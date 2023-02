Bernhard Oberprieler legt Traineramt beim FC Wang nieder

Robert Wanka (41) übernimmt vorerst bis zum Sommer als Spielertrainer. © Verein

Er hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht: Bernhard Oberprieler ist als Trainer des FC Wang zurückgetreten. Der Nachfolger war schnell gefunden.

Wang – Die abstiegsbedrohten A-Klassen-Fußballer des FC Wang starten mit einem neuen Trainer in die Restsaison. Mit dem vorletzten Platz hatte Bernhard Oberprielers Abschied von der FCW-Bank allerdings nichts zu tun.

Persönliche, vor allem zeitliche Gründe hätten dafür gesorgt, dass er sein Amt kurzfristig niederlegte, erklärt der 58-Jährige. „Es war eine spontane Entscheidung, und sie ist mir alles andere als leicht gefallen.“ Denn in seinen dreieinhalb Jahren in Wang seien ihm die Kicker sehr ans Herz gewachsen. „Von der Vereinsführung bis zu den Spielern herrscht eine tolle Kameradschaft, die Jungs bilden eine starke Truppe.“ Aufgrund des kleinen Einzugsgebiets sei es aber nicht leicht, neue Akteure für das Team zu bekommen. „Und wenn man dann so viele Ausfälle hat wie wir in der Hinrunde ist es natürlich schwer“, so Oberprieler.

Der Nachfolger ist zugleich der Vorgänger

Der Abschied fiel ihm leichter, weil die Nachfolge schnell geregelt war: Robert Wanka übernimmt als Spielertrainer beim Zwölften der A-Klasse 6. Als Oberprielers Vorgänger auf dem Trainerposten kennt er die Mannschaft bestens, er ist seit mittlerweile sechs Jahren in Wang. „Ich war natürlich überrascht und hatte nicht damit gerechnet, dass er auf-hört. Dann lautete die Frage erst einmal, wie wir weitermachen.“ Einen externen Trainer in der Winterpause zu finden, sei schwierig. „Daher habe ich mich schnell dazu bereit erklärt, es erst mal bis zum Sommer zu machen.“ Ob aus dem Interimsjob ein langfristiger wird, zeige sich nach der Runde: „Ausgeschlossen ist nichts“, sagt der 41-jährige Wanka.

Wanka ist optimistisch: „Da ist noch was drin.“

Am Tabellenplatz treffe seinen Vorgänger keine Schuld, es habe nur an der langen Ausfallliste gelegen. „Generell bin ich begeistert von den Burschen. Wang ist mein Verein, so eine Einheit gibt es ansonsten nur selten.“ Auch wenn die Zahl der Langzeitausfälle nicht unbedingt kleiner wird, ist Wanka optimistisch: „Unser Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz beträgt sechs Punkte, und nach oben sind es fünf Zähler Rückstand. Da ist noch was drin.“

Bernd Heinzinger

