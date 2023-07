Aufsteiger TSV Eching tankt Selbstvertrauen

Fußball

Von Nico Bauer schließen

Die Fußballer des TSV Eching haben gegen Neuhadern erfolgreich getestet. Allerdings ist der Trainer mit der bisherigen Vorbereitung nicht völlig zufrieden.

Eching – Dank eines frühen und eines späten Tores haben die Bezirksliga-Fußballer des TSV Eching am Sonntag ihr Testspiel gegen den FC Neuhadern gewonnen und damit Selbstvertrauen getankt. Unter dem Strich ging der 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den Bezirksligisten auch in Ordnung.

Nur wenige Wechselmöglichkeiten

TSV-Coach Alexander Günther hatte sich die Partie kadertechnisch allerdings etwas anders vorgestellt. Ihm fehlten einige Spieler, sodass der Trainer des Aufsteigers kaum wechseln konnte. Angesichts der Umstände war er mit dem Auftritt des Teams zufrieden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das schnelle Führungstor von Manuel Joos (6.) machte für die Echinger vieles einfacher, spät in der Nachspielzeit legte Alexander Fischer den zweiten Treffer nach (90.+5). Dazwischen hatte der in der Bezirksliga-Parallelgruppe spielende Gast aus dem Münchner Südwesten auch die eine oder andere gute Torchance. Über die 90 Minuten gesehen waren die Echinger aber besser, was gut für das Selbstvertrauen ist. „Schließlich ist das ein gestandener Bezirksligist, der unseren Ligagegner Waldeck-Obermenzing im Testspiel 7:1 besiegt hat“, so Günther.

Testphase beim TSV Eching geht weiter

Insgesamt ist der Trainer jedoch nicht hundertprozentig zufrieden mit den ersten beiden Vorbereitungswochen. Mit vollem Kader müssten noch einige Sachen ausprobiert werden, bevor Taktik und personelle Aufstellung für die ersten Punktspiele konkrete Formen annehmen könnten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.