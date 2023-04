Bezirksliga-Derby: Hinspiel zwischen dem SVA Palzing und dem BC Attaching für beide Teams ein Wendepunkt

Holpriger Platz: Palzings Andre Bauer (r.) im Duell mit seinem Eichstätter Gegenspieler. Das 0:0 gegen die Reserve des Regionalligisten war die bislang einzige Partie, in der der SVA kein Gegentor kassiert hat. © michalek

Der SVA Palzing stand vor dem Hinspiel in der Tabelle vor dem Landkreiskonkurrenten Attaching. Mit dem Sieg des BCA damals entwickelten sich die Teams jedoch gegenläufig.

Palzing/Attaching – Wenn die Fußballer des SVA Palzing nach dem Knackpunkt in dieser Saison gefragt werden, müssen sie nicht lange überlegen: das Hinspiel beim BC Attaching. Am morgigen Sonntag (16 Uhr) duellieren sich die beiden Bezirksliga-Teams aus dem Landkreis in Palzing zum zweiten Mal. „Es ist ein Derby, da zählen keine Ausreden. Wir werden kämpfen, um das Publikum mitzunehmen und ein positives Highlight zu schaffen“, sagt Gianluca Dello Buono, der Trainer des SVA Palzing.

SVA Palzing holte nach dem Hinspiel nur noch fünf Punkte, BC Attaching 20

Der hat im Saisonverlauf schon häufiger auf die Partie in Attaching verwiesen. Seine Mannschaft war damals im Gegensatz zum BCA gut drauf, doch dann ging sehr viel schief. Die Palzinger verloren nicht nur das Spiel mit 0:2, sondern auch Marcel Radlmaier mit einer Schulterverletzung. Ohne den Kapitän schlitterte der SVA in eine Krise – und ans Tabellenende der Bezirksliga Nord.

Für die Attachinger war das Match ebenfalls ein Wendepunkt. Der Aufsteiger hatte davor siebenmal in Folge verloren, sich nach dem 2:0 gegen Palzing aber deutlich gesteigert – und den SVA inzwischen klar überflügelt. Denn während die Ampertaler seit dem Hinspiel nur fünf Punkte aus 14 Partien holten, sammelte der BCA im gleichen Zeitraum satte 20 Zähler. Attaching hat sich dadurch ein Polster von fünf Punkten auf die Abstiegszone erarbeitet, doch gesichert ist das Team von Enes Mehmedovic noch lange nicht.

BCA-Trainer Enes Mehmedovic hat eine Palzinger Vergangenheit

„Ich wünsche den Palzingern, dass sie in der Liga bleiben, aber wir können keine Geschenke verteilen. Wir müssen auf uns schauen“, sagt der Coach des Aufsteigers, der eine SVA-Vergangenheit hat. „Ich bin in Palzing aufgewachsen, habe dort zwölf Jahre gelebt und auch Fußball gespielt. Es ist eine besondere Partie für mich“, erzählt der 41-Jährige. Auch sein vier Jahre jüngerer Konterpart hat eine Vergangenheit beim Gegner: Dello Buono wechselte 2016 zum BC Attaching, wo er in den letzten Zügen seiner aktiven Karriere die ersten Schritte im Trainergeschäft machte.

Beide Teams und ihre Coaches haben keine Geheimnisse voreinander. „Wir wissen, wie die Attachinger spielen und wo ihre Stärken liegen. Sie sind defensiv wirklich gut und können auch mal mit nur einem eigenen Tor gewinnen“, sagt der SVA-Coach, dessen Mannschaft in dieser Saison nur einmal zu null spielen konnte – in jener Partie gegen Eichstätt aber ohne eigenen Treffer blieb. Der Landkreiskonkurrent hielt sich hinten achtmal schadlos – zuletzt beim 2:0 gegen Dornach.

Vor dem Derby spricht daher viel für den BCA, zumal Mesut Toprak nach seiner Verletzung schneller fit geworden ist als erwartet. „Er wird auf jeden Fall im Kader stehen“, sagt Mehmedovic. Die Palzinger werden versuchen, ihren Heimvorteil zu nutzen. „Es soll regnen, der Platz wird nicht im besten Zustand sein. Wir müssen versuchen, mit den Verhältnissen besser klarzukommen als Attaching“, sagt Dello Buono. Doch Mehmedovic kontert: „Unser Trainingsplatz ist in einem wirklich schlechten Zustand. Meine Spieler kennen schlechte Verhältnisse“, so der BCA-Coach. Dann fügt er an: „Für uns ist alles besser als ein Kunstrasenplatz.“ VON MORITZ STALTER

