Mit starker Defensive den Zweiten ärgern: BC Attaching will Feldmoching stoppen

Teilen

Attaching will mit ihrer Defensive den Tabellenzweiten Feldmoching schlagen. Noch ist der BC gegen Feldmoching ungeschlagen.

Attaching – Der BC Attaching ist in Pflichtspielen noch ungeschlagen gegen die SpVgg Feldmoching: der 2:0-Sieg in der Hinrundenpartie und davor zwei Remis – die liegen allerdings schon fast 13 Jahre zurück, als es noch die BOL gab. Wenn beide Teams am heutigen Samstag (15 Uhr) in Attaching erneut aufeinandertreffen, ist die Heimelf Außenseiter – aber nicht chancenlos.

„Klar, Feldmoching ist spielstark und technisch versiert“, sagt BCA-Coach Enes Mehmedovic über den Tabellenzweiten. Doch der 41-Jährige glaubt an seine Mannschaft: „Wir haben uns mit Ausnahme der Partie in Pfaffenhofen in jedem Match Möglichkeiten herausgespielt. Wenn wir die nutzen, können wir jeden Gegner schlagen.“ Das zeigte seine Elf auch im Hinrundenduell mit den Münchnern: Didier Nguelefack und Maximilian Tessner hießen damals die Torschützen – und bescherten dem Aufsteiger drei Punkte, die nicht zu erwarten waren.

BC Attaching trifft auf die SpVgg Feldmoching: „Werden auf unsere Defensive bauen“

Der SpVgg gehen diese Punkte jetzt ab, um Spitzenreiter FSV Pfaffenhofen nochmal richtig unter Druck setzen zu können. So beträgt der Rückstand des Zweiten aktuell fünf Zähler. Feldmoching ist folglich in jedem der vier verbleibenden Spiele zum Siegen verdammt. Dabei baut das Team aus dem Norden der Landeshauptstadt auf die Klasse ihrer torgefährlichen Offensivakteure Triumf Gudaci, Cihan Öztürk und Ümit Arik, die zusammen 39 der 73 Tore ihrer Mannschaft geschossen haben – und damit neun Treffer mehr als der BC Attaching insgesamt in dieser Saison.

Dafür gehört die BCA-Abwehr (37 Gegentore) zum Besten, was die Liga zu bieten hat. Nur die SpVgg Kammerberg sowie Primus Pfaffenhofen haben bisher weniger Gegentore kassiert. „Wir werden auch im Rückspiel auf unsere Defensive bauen und haben einen Plan, mit dem wir sie noch einmal ärgern wollen“, sagt Mehmedovic. Er muss nur auf Marvin Haug verzichten. Alle anderen Spieler sind einsatzbereit – und haben unter der Woche fleißig für den Saisonendspurt trainiert. (Moritz Stalter)