TSV Eching schöpft Selbstvertrauen und will auch beim SV Nord punkten

Endlich wieder jubeln über einen Dreier durfte Echings Trainer Alexander Günther. © michalek

Das Lächeln ist zurück bei den Bezirksliga-Kickern des TSV Eching. Nach dem 3:1-Sieg am vergangenen Spieltag gegen den TSV Rohrbach ist das Selbstvertrauen zurückgekehrt.

Eching – „Es war eine ganz andere Stimmung im Abschlusstraining. Es war schön, die Jungs so locker zu sehen“, berichtete Trainer Alexander Günther. Gerettet sind die Zebras aber noch lange nicht.

Am heutigen Donnerstag will der Tabellenvorletzte beim SV Nord Lerchenau (Anstoß: 19.30 Uhr) nachlegen. Die Echinger sind in dieser Saison schon mit schlechteren Voraussetzungen in Spiele gestartet.

„Wir hatten eine sehr hohe Trainingsbeteiligung am Dienstag. Die Jungs sind mit einem Lächeln gekommen und haben sehr gut trainiert“, erzählte Günther. Sein Team hat zwar mit dem Erfolg gegen Rohrbach noch fünf Punkte Rückstand auf Relegationsplatz zwölf, gleichzeitig aber die Chance, näher an den SVA Palzing heranzurücken. „Wir wollen den Schwung mitnehmen und gewinnen“, so Günther. Und weiter: „Wir können mit dem gleichen Kader antreten wie gegen Rohrbach. Nur hinter Max Mayer steht ein Fragezeichen.“ Mayer musste am vergangenen Wochenende vom Feld, weil eine Verletzung wieder aufgebrochen war. „Es war eine Vorsichtsmaßnahme“, so Günther.

Die Echinger werden eine Topleistung brauchen, denn der SV Nord gehört zu den stärksten Heimteams der Liga. Nur der ASV Dachau und der TSV Jetzendorf holten mehr Siege auf dem eigenen Platz (jeweils acht). Und nach einem Stolperstart aus der Winterpause sind die Lerchenauer mittlerweile auf Temperatur. Sie gewannen ihre letzten vier Spiele und kletterten in der Tabelle auf den vierten Platz. Die Offensive um Karl-Heinz Lappe, Peter Zeussel und Martin Angermeir ist gut drauf. „Sie haben gerade im Angriff mit Lappe sehr viel Erfahrung“, sagte Günther über den ehemaligen Zweitliga-Spieler des FC Ingolstadt.

„Aber unsere Jungs können sich mit solchen Spielern messen“, so der Zebras-Coach weiter. Er fordert eine Leistung wie im Spiel gegen Rohrbach. „Wenn wir nur einen Prozentpunkt nachlassen, wird es vermutlich nicht reichen in dieser engen, komischen Liga, in der jeder jeden schlagen kann“, sagte Günther. Rufen die Echinger ihre Bestform ab, dürfen sie sich berechtigte Hoffnungen machen. (Moritz Stalter)