Eching hofft auf Trendwende - Koston will Serie ausbauen - Palzing empfängt enttäuschte Dornacher

Teilen

Fast in gleicher Ausgangslage: Palzinger (grün) und Echinger müssen im Abstiegskampf auf gute Defensivarbeit bauen. © michalek

Am 26. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Nord steht Abstiegskampf pur auf dem Programm. Die Vorberichte aus dem Landkreis Freising kompakt.

Landkreis Freising – Die drei Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis stecken im hinteren Tabellendrittel fest. Dennoch haben alle Teams Chancen auf den Klassenerhalt. Die SpVgg Kammerberg könnte am Samstag mit einem Erfolg beim FC Alte Haide (14.30 Uhr) einen großen Schritt machen – und damit Schützenhilfe leisten für den SVA Palzing. Der Tabellenzwölfte spielt beim SV Dornach (14 Uhr). Schlusslicht Eching muss im Heimspiel gegen den TSV Rohrbach (15 Uhr) seine Hausaufgabe erledigen.

„Der Strohhalm ist noch da“: TSV Eching schreibt Klassenerhalt noch nicht ab

Die Echinger stehen zwar mit nur zwölf Punkten auf dem letzten Platz, „der Strohhalm ist aber noch da“, sagt Trainer Alexander Günther. Seine Mannschaft zeigte zuletzt gute Leistungen, streute aber immer wieder kleine Fehler ein, die von den Gegnern prompt ausgenutzt wurden. So auch am vergangenen Wochenende beim 1:3 gegen Kammerberg. „Irgendwann werden wir auch mal Glück haben. Die Jungs geben im Training alles, da ist Feuer drin. Das ist in unserer Situation nicht selbstverständlich“, so Günther.

Am Samstag kommt mit dem TSV Rohrbach eine Mannschaft ins Willi-Widhopf-Stadion, die am vergangenen Montag gegen Spitzenreiter Dachau mit 2:0 gewonnen hat. Die Rohrbacher punkteten seit der Winterpause fleißig, die Konstanz fehlt dem Tabellenneunten allerdings. So gab es in Palzing eine 2:4-Niederlage. „Wir haben gegen Rohrbach Chancen“, sagt Günther. Allerdings wird Daniel Amannsberger wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk in den nächsten Wochen ausfallen. Was Hoffnung macht: Die Zebras setzen auf den fußballerischen Ansatz. Das sieht phasenweise gut aus.

SpVgg Kammerberg erwartet offensivstarken FC Alte Haide

„Eching will Fußball spielen“, lobte Matthias Koston, der Trainer der SpVgg Kammerberg, die Echinger nach dem Spiel. Seine Mannschaft gewann allerdings 3:1 und ist nach zuvor zwei Niederlagen wieder auf die Siegerstraße eingebogen. Nun wartet der FC Alte Haide, der momentan auf dem vorletzten Platz steht. Das überrascht Koston, den Trainer: „Alte Haide hat mit Traub und Gertsmann eine sehr gute Offensive.“ Roman Gertsmann gehört zu den torgefährlichsten Angreifern der Liga. Doch die Defensive kassierte in den vergangenen sieben Ligaspielen jeweils mindestens zwei gegnerische Treffer. Den einzigen Punkt im Kalenderjahr 2022 holten die Münchner beim 2:2 in Pfaffenhofen. Kammerberg ist mit zwölf von 18 möglichen Punkten erfolgreicher. Und kann mit dem gleichen Kader in die Partie gehen wie gegen Eching.

SVA Palzing will Last-Minute-Pleite beim SV Nord Lerchenau vergessen machen

Der SVA Palzing hätte sich am vergangenen Mittwoch von den direkten Abstiegsplätzen absetzen können, kassierte aber in der Schlussphase gegen den SV Nord Lerchenau zwei Gegentreffer und verlor 1:2. Nun geht es gegen den SV Dornach. Die Elf von Trainer Toni Plattner wollte oben mitspielen, hat seine Ziele nach einem schwachen Saisonstart aber revidiert. Es folgte eine Serie, durch die es in der Tabelle nach oben ging, mittlerweile ist Dornach aber wieder im hinteren Tabellendrittel angekommen. Der SVD braucht also auch noch Punkte. Ivan Rakonic kehrt ins SVA-Aufgebot zurück. „Nach dem Nord-Spiel waren wir enttäuscht. In Dornach hoffen wir auf ein gutes Ergebnis“, sagt Trainer Sepp Summerer. (Moritz Stalter)