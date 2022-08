SVA Palzing mit Punktgewinn gegen Titelkandidat Schwabing: Fortschritte werden sichtbar

Gut formiert und eingestellt: Die SVA-Defensive verkaufte sich teuer, Alex Schneider und Simon Stephan stellen den Schwabinger Gegenspieler. © Lehmann

Der SVA Palzing überzeugte gegen den Titelkandidaten FC Schwabing mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und sicher so einen Punkt.

Palzing – Der SVA Palzing ist in dieser Saison der Bezirksliga Nord angekommen. Das 1:1-Remis im Heimspiel gegen den FC Schwabing war die dritte Partie in Folge ohne Niederlage und steht für die positive Entwicklung. „Wenn du nach fünf Minuten gegen Schwabing in Rückstand liegst, kann es ganz anders laufen“, sagte SVA-Trainer Gianluca Dello Buono.

SVA Palzing Trainer Buono: „Das Tor hatten wir verdient“

Als Gia Sibilia die Münchner mit seinem Treffer in der sechsten Minute in Führung brachte, erinnerten sich die Palzinger an die vergangene Spielzeit. Da hatte es gegen Schwabing zwei deftige Klatschen gesetzt. Beim 1:5 im Rückspiel war der erste Gegentreffer ebenfalls in der sechsten Minute gefallen – danach ging es dahin. Doch dieses Mal ließen sich die Palzinger nicht verunsichern.

Sie wollten nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern spielten geduldig gegen die gut organisierten Gäste. Und in der Offensive war mal wieder Fabian Radlmaier zur Stelle, als er gebraucht wurde. Der Außenstürmer wurde in der 23. Minute von Ivan Rakonic angespielt, tanzte im Strafraum zwei Gegenspieler aus und knallte den Ball in den linken Winkel. „Ein sehr schönes Tor. Fabi hat ein super Spiel gemacht“, kommentierte Dello Buono den 1:1-Ausgleich: „Das Tor hatten wir uns verdient.“

SVA Palzing Trainer Buono: „Die Abläufe haben gestimmt“

Auch nach dem Seitenwechsel hielt der SVA gegen die gut organisierten Gäste mit – auch, weil die Defensive taktisch gut eingestellt war. „Die Abläufe haben gestimmt. Wir wussten, was wir gegen ihr 5-3-2-System machen müssen“, sagte Dello Buono. In der Offensive wusste der SVA zu überzeugen. Benedikt Reiter, Rakonic und Torschütze Radlmaier beschäftigten die Schwabinger Verteidigung – sowohl in Ballbesitz als auch durch Pressingattacken.

Ein weiterer Treffer sollte aber nicht mehr gelingen, es blieb es beim 1:1. Ein Ergebnis, mit dem die Palzinger sehr gut leben können und welches den Reifeprozess von Dello Buonos Mannschaft dokumentiert. „Ich bin mir sicher, dass wir noch einige Punkte holen werden, wenn wir diese Leistung abrufen“, so der Palzinger Trainer. Den Nachweis möchten er und sein Team am kommenden Sonntag gegen den Aufsteiger Günzlhofen erbringen.