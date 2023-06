Bezirksliga-Gruppen 2023/24: Änderungen an den Gruppen nach Einsprüchen

Von: Roland Halmel

Die Gruppen der Bezirksligen wurden in diesem Jahr ordentlich durchgewürfelt. © Anton Deiter

Die neue Gruppeneinteilung der Bezirksliga Nord, Süd und Ost ist da. Bezirksligsspielleiter Hans Mayer musste einige Änderungen vornehmen.

Landkreis – Nachdem sich unter anderem Aufsteiger DJK Pasing und Absteiger TSV Brunnthal über die Ligeneinteilung in der Bezirksliga für die Saison 2023/24 beschwerten und Widerspruch einlegten, musste der neue Bezirksspielleiter Hans Mayer (Waging am See) seine Planungen über den Haufen werfen. Pasing und Brunnthal wurden jetzt der Südstaffel zugeteilt, genauso wie der SV Aubing.

Nächste Staffeleinteilung der Bezirksligen: Pasing, Brunnthal und Aubing rücken in die BZL Süd

In dieser Gruppe befinden sich auch der SV Raisting, der FC Penzberg, Aufsteiger ASV Habach und der VfL Denklingen. Stattdessen wurden der SV Waldperlach, der SV Neuperlach und SK Srbija München in den Osten versetzt.

Große Enttäuschung herrscht derweil bei Langengeisling, Moosinning und Dorfen. Die drei Teams befinden sich nah beieinander, spielen aber künftig in getrennten Ligen. (btfm/rh)

Bezirksliga Süd 2023/24: Dank des Einspruchs ist auch der SV Brunnthal dabei

SV Bad Heilbrunn

FC Deisenhofen II

VfL Denklingen

ASV Habach (Aufsteiger)

SpVgg Haidhausen

FT Jahn Landsberg (Aufsteiger)

SV Aubing

TSV Murnau

TSV Neuried

1. FC Penzberg

SV Raisting

BCF Wolfratshausen

DJK Pasing (Aufsteiger)

TSV Brunnthal (Absteiger)

Wacker München (Aufsteiger)

Bezirksliga Ost 2023/24: Srbija, Waldperlach und SVN aus dem Süden in den Osten

SK Srbija München

SV Saaldorf

FC Töging

ESV Freilassing

TSV Dorfen

TuS Raubling

TSV Peterskirchen

TSV Siegsdorf

SV Dornach

FC Aschheim

SV Waldperlach

SV Neuperlach München

TSV Teisendorf (Aufsteiger)

Reichertsheim-Ramsau (Aufsteiger)

VfL Waldkraiburg (Aufsteiger)

Bezirksliga Nord 2023/24: Zwei Landesliga-Absteiger treffen aufeinander

BC Attaching

FC Moosinning

ASV Dachau (Absteiger)

TSV Eching (Aufsteiger)

VfB Eichstätt II

SE Freising (Absteiger)

TSV Gaimersheim (Aufsteiger)

SpVgg Kammerberg

SV Manching

SV Nord Lerchenau

Grüne Heide Ismaning (Aufsteiger)

TSV Rohrbach

FC Schwabing

SV Sulzemoos (Aufsteiger)

Waldeck-O’menzing (Aufsteiger)

FC Langengeisling