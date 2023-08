Urlaubswelle macht dem BC Attaching zu schaffen

So kann’s klappen: Wenn der BC Attaching – hier Mirnes Gurbeta beim Kopfball – so klasse verteidigt wie zum Auftakt gegen Rohrbach, ist auch beim Aufstiegsfavoriten ein Punktgewinn drin. © Lehmann

Eine schwere Aufgabe haben die Fußballer des BC Attaching vor der Brust: Sie müssen zum FC Schwabing und zudem etliche Ausfälle kompensieren.

Attaching – Sechs Teams sind mit einem Sieg in die neue Saison der Bezirksliga Nord gestartet, zwei davon treffen am Sonntag aufeinander. Der BC Attaching gastiert um 14.30 Uhr beim FC Schwabing, der nicht nur für BCA-Coach Enes Mehmedovic zu den Aufstiegsfavoriten zählt.

Die Schwabinger haben am ersten Spieltag mit 2:0 beim TSV Eching gewonnen und dort weitergemacht, wo sie in der Saison 2022/23 aufgehört haben: mit taktisch hochwertigem und erfolgreichem Fußball. Die Münchner wurden in der vergangenen Runde nicht nur Dritter – sie waren auch das mit Abstand beste Team der Rückrunde. In der Sommerpause legte der FCS nach: Mit Rückkehrer Khareem Zelmat bekam Torschützenkönig Giacinto Sibilia einen Partner an seine Seite, der auf Bezirksliga-Niveau bereits für Furore gesorgt hat: Zweimal knackte der 31-Jährige die 30-Tore-Marke. In der abgelaufenen Runde waren es immerhin 16 Treffer für den TSV Großhadern in der Bezirksliga Süd.

Mehmedovic hat Schwabing weit oben auf seiner Liste

Am ersten Spieltag brachte Zelmat die Schwabinger in Eching in Führung – und unter der Woche legte er nach: Beim Toto-Pokal-Coup gegen den Landesligisten Olching rettete der Stürmer seine Truppe ins Elfmeterschießen, wo der Underdog die besseren Nerven hatte. BCA-Trainer Mehmedovic ist die Qualität der Münchner nicht entgangen: „Schwabing ist eine starke Mannschaft. Ich habe sie weit oben auf meiner Liste.“

Für die Attachinger bedeutet das: Es muss alles passen, wenn ein gutes Ergebnis herausspringen soll. Und ganz besonders, wenn so viele Leute fehlen wie am Sonntag: Acht Spieler werden das Duell aus den verschiedensten Gründen verpassen – darunter wichtige Akteure wie Sebastian Aigner und Lukas Hübner. Verletzungen sind ein Grund, doch auch die Urlaubswelle macht dem BCA wie in der vergangenen Saison zu schaffen. Mehmedovic zeigt Verständnis dafür. „Wir sind Amateure. Da muss die Zeit für Urlaub sein. Für uns wird es in der Bezirksliga aber bei den vielen Ausfällen schwer. Ich hatte gehofft, dass wir besser dran sind als im Vorjahr.“

In der vergangenen Saison gab‘s gegen den FCS nichts zu holen

Damals war Attaching zwar ebenfalls mit einem Sieg in die Saison gestartet, doch dann verabschiedeten sich immer mehr Spieler. Der Faden riss. Erst als die Akteure zurückkehrten und sich die Automatismen einschleifen konnten, wurde der BCA für alle Teams zu einem unangenehmen Gegner. Gegen Schwabing gab es allerdings nichts zu holen: Auf das 0:2 im Hinspiel folgte ein 1:2 bei den Münchnern. Wenn das Team aber so gut verteidigt wie beim 1:0-Auftakterfolg gegen Rohrbach, ist ein Punktgewinn möglich.

