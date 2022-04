Zum zweiten Mal in vier Tagen: Wieder Kunstrasen, aber diesmal ist Kammerberg vorgewarnt

Teilen

Wie im Hinspiel (Foto) wollen die Kammerberger ihren Ex-Torjäger Gia Sibilia nicht zur Entfaltung kommen lassen. © Robert Ohl

Die SpVgg Kammerberg muss zum zweiten Mal binnen vier Tagen auf der Sportanlage Alte Haide/Schwabing antreten. Dieses Mal trifft die Koston-Elf auf den FC Schwabing.

Kammerberg – Unverhofft kommt oft. Die Kammerberger waren verärgert, dass sie am vergangenen Wochenende bei idealen Bedingungen in München ohne Vorankündigung auf Kunstrasen gegen den FC Alte Haide spielen mussten (1:1). Am heutigen Dienstag sind sie schon wieder auf der Sportanlage Alte Haide/Schwabing im Einsatz – und erneut müssen sie auf dem ungeliebten Kunstrasen ran; diesmal beim FC Schwabing (Anstoß: 20 Uhr). Die Stimmungslage ist diesmal allerdings eine andere. „Die Schwabinger haben uns im Vorfeld informiert. So sollte es gemacht werden“, sagte Matthias Koston, der Spielertrainer der SpVgg Kammerberg.

Der Tabellenelfte der Bezirksliga Nord fährt mit einer großen Portion Respekt nach München. „Die Schwabinger haben in dieser Saison noch mal einen Sprung gemacht. Sie treten selbstsicher auf, sind spielstark und haben einen brutalen Lauf“, so Koston über den Gegner. Der FCS ist seit der Winterpause ungeschlagen, er holte elf Punkte aus seinen fünf Spielen – obwohl Topteams wie der Tabellendritte Feldmoching (1:1) und Spitzenreiter ASV Dachau (2:0) auf der Gegnerliste standen.

Beim jüngsten Auswärtserfolg der Schwabinger in Dachau glänzte Gia Sibilia mit einem Doppelpack. Der Stürmer liegt mit 16 Saisontoren auf Rang zwei der Bezirksliga-Torjägerparade und jagt seinen persönlichen Rekord aus der Saison 2014/2015. Damals erzielte er für die SpVgg Kammerberg 18 Bezirksliga-Tore. Die Kammerberger wollen verhindern, dass er seiner Bestmarke heute näher kommt.

„Wir werden aber an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, um etwas mitzunehmen“, sagt Koston. Der Coach und seine Mannschaft haben etwas gutzumachen nach dem 1:1-Remis beim Abstiegskandidaten FC Alte Haide. Koston analysiert kopfschüttelnd: „Es ist mir unerklärlich, dass wir nach zehn Minuten und in Führung liegend das Spielen komplett eingestellt haben. Das ist uns schon häufiger passiert.“

Seine Mannschaft befindet sich nach dem Remis als Tabellenelfter weiterhin in Abstiegsgefahr, würde aber aktuell die Klasse halten. Denn nur der schlechteste Tabellenelfte der drei oberbayerischen Bezirksligen muss neben den Tabellenzwölften in die Abstiegsrelegation. Und Kammerberg hat vier Spieltage vor Schluss vier Punkte mehr geholt als die Konkurrenten aus der Ost- und Süd-Staffel. Dennoch sagt Koston: „Wir haben unnötig Punkte verschenkt. Die müssen wir uns zurückholen. Am besten schon in Schwabing.“

Einem Showdown am letzten Spieltag möchten die Kammerberger aus dem Weg gehen, denn da sind sie spielfrei – und auf die Zuschauerrolle haben sie keine Lust. (Moritz Stalter)