Wetterkapriolen legen Fußball-Betrieb lahm: Doppelspieltag an Ostern?

Her mit der Schneeschaufel: Kranzberger Helfer versuchten am Freitag, den Platz von der weißen Pracht zu befreien. Es half alles nichts, das Spiel wurde abgebrochen. © Schikowski

Es begann schon am Freitag, als die Kreisliga-Partie zwischen dem SV Kranzberg und dem SC Kirchasch noch in der ersten Halbzeit abgebrochen wurde.

Kranzberg – Die Wetterkapriolen des Wochenendes setzten die Fußballer fast komplett außer Gefecht. Sämtliche anderen Spiele mit Landkreis-Beteiligung am Samstag und Sonntag wurden dann abgesagt.

Für die Neuansetzungen gibt es keine einheitliche Linie. So findet die Bayernliga-Partie des VfB Hallbergmoos beim SV Kirchanschöring am Dienstag, 12. April (18.30 Uhr) statt.

Die SpVgg Landshut und der SE Freising einigten sich auf eine Neuansetzung der Landesliga-Begegnung am Dienstag, 26. April, um 19.30 Uhr.

Für die ausgefallenen Spiele des TSV Eching und der SpVgg Kammerberg in der Bezirksliga Nord gibt es noch keine Nachholtermine, doch droht vielen Teams jetzt ein Doppelspieltag an Ostern.

Das dürfte vor allen Dingen für die Ligen von der Kreisliga abwärts im Kreis Donau-Isar gelten, wo einzig die Freitag-Partie in Attenkirchen in der A-Klasse 6 noch ausgetragen werden konnte. Das Saisonende ist für alle Ligen – von Regionalliga bis C-Klasse – auf den 21. Mai festgelegt. Der Feiertag am 1. Mai (Sonntag) ist ohnehin bereits als fester Spieltag eingeplant.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde setzte Schiedsrichter David Raabe der Partie in Kranzberg am Freitag Abend ein Ende, der Rasen war zuvor von fleißigen Helfern freigeräumt worden. In der 30. Minute wurde Thomas Kopp im Strafraum zu Fall gebracht. Schiedsrichter Raabe zögerte keine Sekunde und entschied auf Strafstoß. Als er aber den Elfmeterpunkt unter der Schneedecke nicht sofort erkennen konnte, bat er die beiden Mannschaftsführer zu einer kurzen Besprechung. Er teilte ihnen mit, dass er die Partie nach Ausführung des Strafstoßes abbrechen werde, weil keine fairen Bedingungen herrschten und die Verletzungsgefahr zu groß sei. So schoss Daniel Mömkes die Gastgeber mit dem Strafstoß flach ins Eck noch mit 1:0 in Führung, ehe er sich zusammen mit den Mitspielern und Gästen in die Kabine verabschiedete. (av/jfu)