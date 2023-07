Bis zur Winterpause: Jochen Jürgens hilft beim SV Marzling als Trainer aus

Von: Nico Bauer

Jochen Jürgens (46) hat einen Teil des Kaders schon in der A-Jugend betreut. © SVM

Der SV Marzling hat einen Nachfolger für Christian Grüll gefunden. Jochen Jürgens übernimmt die Erste Mannschaft – aber nur als Trainer auf Zeit.

Marzling – Im Sommer trennten sich die Wege von Trainer Christian Grüll und dem SV Marzling. Der 54-Jährige betreut nun den Erdinger Kreisklassisten TSV Wartenberg. während sich die Marzlinger bei der Suche nach dem Nachfolger offenbar lange schwer taten. Nun haben sie jedoch eine überraschende Lösung gefunden: Jochen Jürgens wird die Mannschaft bis zur Winterpause übernehmen.

Der mittlerweile von Marzling nach München gezogene Jürgens ist im Fußball-Landkreis ein bekanntes Gesicht. Bis zu seinem Wohnort-Wechsel war er ein überaus aktiver Schiedsrichter und auch Abteilungsleiter beim SV Marzling. Durch die neuen Lebensumstände hat der Fußballer mit Leib und Seele eigentlich für Engagements beim SVM keine Zeit, doch nun sagte er dem Verein doch zu und hilft aus. „Das hier ist aber auch das maximal Mögliche“, sagt der 46-Jährige. Der Club braucht im Winter also einen neuen Trainer – egal, ob das Team Erster oder Letzter der Kreisklasse 3 ist. Er habe zugesagt, „weil mir die Vereinsführung aufgezeigt hat, dass die angestrebte Trainerlösung erst im Winter möglich ist. Man arbeitet schon daran.“

Jochen Jürgens will den Spaß auf den Platz bringen

Jochen Jürgens verwehrt sich gegen die Formulierung „Interimstrainer“, da sich das nach halben Sachen anhöre – und solche habe er in seinem Leben noch nie gemacht. Als „Trainer auf Zeit“ werde er versuchen, so oft wie möglich vor Ort zu sein. Wenn er ein Training nicht leiten kann, wird er von Stefan Paukner, dem Coach der Zweiten Mannschaft, vertreten.

Die Marzlinger „Erste“ wurden zwar Achter in der Kreisklasse, kam jedoch bis zum Schluss nicht von der Abstiegszone weg. Das Team hat eine Saison gespielt, die den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wurde. Das weiß auch Jürgens, der einen größeren Teil des Kaders schon in der Marzlinger A-Jugend trainiert hat. Als Coach wolle er vor allem den Spaß auf den Platz bringen und damit wieder mehr des vorhandenen Leistungspotenzials aus dem bestehenden Team herauskitzeln.

Einige Spieler pausieren oder treten kürzer

Denn großartige Neuzugänge wird es beim SVM nicht geben. Die Planungen sind dann Sache des neuen Trainers in der Winterpause. Außerdem muss Coach Jürgens auf einige Spieler aus der Vorsaison verzichten. Definitiv weg ist der nach Ottobrunn umgezogene Pablo Arevalo-Hölscher. Aus beruflichen Gründen pausieren Florian Apold und Ludwig Haas, während auch der bisherige Stammtorwart Marius Mergenthaler kürzertritt. Der SVM verliert mit Apold und Mergenthaler zwei Torhüter, wobei die Pässe beim Verein bleiben. Sie könnten in Notlagen also theoretisch aushelfen. Die neue Nummer eins dürfte Julian Brand werden.

So oder so: Jochen Jürgens betont, dass der Kader ausreiche, um in der Kreisklasse eine gute Rolle spielen zu können. Wenn man sich verbessern wolle, sei das keine Frage von neuen Gesichtern, sondern Kopfsache.

