Bitterer Schlusspunkt

Torschütze: Benedikt Reiter (r.) markierte die Führung für den SVA. © lehmann

Palzing – Lange hat es so ausgesehen, als würde der SVA Palzing zum ersten Mal seit dem Bezirksliga-Aufstieg 2019 drei Siege in Folge einfahren. Nach Unachtsamkeiten in der Schlussphase, die der SV Nord Lerchenau eiskalt ausnutzte, steht der Tabellenzwölfte allerdings ohne Punkte da. Die 1:2-Niederlage ist auch deshalb ärgerlich, weil die Gäste aus München mit der letzten Aktion des Spiels den entscheidenden Treffer erzielten. Der große Einsatz der Palzinger wurde nicht belohnt.

Flutlichtspiele liegen dem SVA, besonders auf der heimischen Anlage im Ampertal. In dieser Atmosphäre haben die Palzinger schon Teams geärgert, die mehr Erfahrung oder individuelle Klasse mitbringen, Mannschaften wie den SV Nord. Für die Münchner laufen mit dem ehemaligen Zweitligaprofi Karl-Heinz Lappe oder Arbnor Segashi, lange in der Bayernliga aktiv, Hochkaräter auf.

Die erste Chance hatten dann auch die Gäste. Nach einer Minute knallte Lazar Cavnic den Ball über die Latte. Die Palzinger hielten mit mannschaftlicher Geschlossenheit dagegen und erspielten sich gute Möglichkeiten. So verfehlte Benedikt Reiter das Tor in der 37. Minute knapp. Kurz darauf jubelten die Gastgeber: Fabian Radlmaier, der den Part seines verletzten Bruders Marcel im zentralen Mittelfeld einnahm, setzte Martin Redl ein. Dessen Abschluss wehrte SVN-Keeper Matthias Angermeir ab, ehe Reiter abstaubte – 1:0 (38.). Es sah gut aus für den SVA. „Ich wusste, dass wir gegen Nord eine gute Leistung brauchen. Und die haben wir gezeigt in der ersten Halbzeit gezeigt“, sagte Trainer Sepp Summerer.

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Palzinger die Gäste-Offensive um Lappe und Peter Zeussel im Griff. Allerdings verpasste es die Elf, den zweiten Treffer nachzulegen. Und dann blitzte auf der Gegenseite die Klasse des SV Nord auf. Lappe behauptete sich an der Seite des Strafraums, flankte perfekt ins Zentrum und Zeussel nickte ein (80.). Nun wurde das Spiel noch umkämpfter.

Fast hätten die Palzinger einen Punkt mitgenommen, doch erlaubten sie sich mehrere kleine Fehler: Erst ein Foul an der Mittellinie, statt den Gegner zu stellen. Dann standen sie zu weit weg vom Gegenspieler, um die Flanke zu verhindern. Nach einem Querschläger im eigenen Strafraum fackelte Cavnic nicht lang und sorgte mit dem Treffer für Enttäuschung bei Palzing. „Das ist extrem bitter, weil wir es wirklich gut gemacht haben. Aber sie haben halt gute Leute drin, die so etwas ausnutzen“, so Summerer.