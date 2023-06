Bittner, Beetz und Co.: TSV Eching rüstet gewaltig auf

Zurück bei den Zebras: Florian Bittner kickte schon von 2014 bis 2017 in Eching. © TSV

Rückkehrer, Talente, echte Transferkracher: Aufsteiger TSV Eching hat sich für die Bezirksliga verstärkt – unter anderem mit dem Ex-SEF-Spielertrainer.

Eching – In der abgelaufenen Kreisliga-Saison war die Echinger Zurückhaltung, wenn es um die Saisonziele und den Bezirksliga-Aufstieg ging, schon fast ein Markenzeichen. Auch in der neuen Runde ist das bei Abteilungsleiter Peter Hanrieder und Co. kein bisschen anders. Der Blick auf die vorgestellten Neuzugänge lässt allerdings vermuten, dass viele Bezirksliga-Clubs den TSV auf dem Zettel haben werden.

Tatsache ist: Die Zebras haben einen echten Transferkracher zu vermelden. Nachdem er als Spielertrainer beim SE Freising doch relativ kurzfristig den Stuhl vor die Tür gestellt bekommen hatte, war Ex-Regionalliga-Kicker Florian Bittner frei. Die Echinger Verantwortlichen schlugen sofort zu und verpflichteten den verlorenen Sohn – der 32-Jährige war bereits von 2014 bis 2017 beim TSV. „Der Florian ist ein absoluter Allrounder“, schwärmt Spartenchef Hanrieder. „Er kann auf allen zentralen Positionen spielen und auch Tore schießen.“

Wunschkandidat fürs zentrale Mittelfeld

Damit ergänzt sich Bittner wunderbar mit den weiteren Echinger „Neuen“. Bereits im April hatte der Verein Offensivmann Daniel Mömkes (30) vom SV Kranzberg vorgestellt. Hinzu kommt Philipp Beetz (32), der nach Jahren in Hallbergmoos in der Landes- und Bayernliga eine neue Herausforderung sucht und zudem als spielender Co-Trainer unterstützen soll. „Er war unser Wunschkandidat fürs zentrale Mittelfeld“, sagt Hanrieder.

Weitere Neuzugänge: Abteilungsleiter Peter Hanrieder (l.), Vorsitzender Manfred Oster (2. v. r.) und Teammanager Marcus Heiss (r.) begrüßen (v. l.) Philipp Beetz (vom VfB Hallbergmoos), Tugay Karabazar (TSV Milbertshofen), Alessandro Lomo (SpVgg Landshut U 19) und Mark Friedrich (TSV Eching U 18). © TSV

Junge Talente, erfahrene Recken

Stolz sind die Kaderplaner der Zebras aber auch, wieder junge Akteure, auch aus den eigenen Reihen, in die Mannschaft integrieren zu können: Der junge Alessandro Lomo (19) kehrt nach einigen Jahren bei der SpVgg Landshut wieder heim nach Eching – zudem stößt Mittelfeldspieler Mark Friedrich (17) aus der eigenen Jugend zur Ersten. Dazu kommen Verteidiger Stefan Gasda (31) vom FC Finsing sowie Mittelfeldakteur Tugay Karabazar (30) vom TSV Milbertshofen und Routinier Peter Enckell (FC Alte Haide). Die beiden Letzteren haben ebenfalls eine Echinger Vergangenheit.

Hanrieder will die Transfer-Bemühungen des TSV Eching nicht als Angriff auf die Landesliga verstehen wissen: „Wir müssen uns erst einmal auf dem Platz beweisen.“ Zunächst müsse man eine gute Vorbereitung hinlegen, dann laute das Mindestziel, „dass wir mit dem Klassenerhalt nichts zu tun haben“. Beim Blick auf die Neuzugänge könnte aber durchaus mehr drin sein.

Die Testspiele des TSV Eching:

Dienstag, 4. Juli, 19.30 Uhr: TSV Brunnthal – TSV Eching.

TSV Brunnthal – TSV Eching. Sonntag, 9. Juli, 16 Uhr: TSV Eching – FC Neuhadern.

TSV Eching – FC Neuhadern. Samstag, 15. Juli, 17 Uhr: TSV Eching – FC Ergolding.

TSV Eching – FC Ergolding. Dienstag, 18. Juli, 19 Uhr: TSV Eching – Wacker Burghausen.

TSV Eching – Wacker Burghausen. Freitag, 21. Juli, 19.30 Uhr: TSV Eching – BCF Wolfratshausen.

