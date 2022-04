Blamable Vorstellung erzürnt den Trainer

Teilen

Das war gar nichts: Der SEF zeigte bei der Heimniederlage gegen Töging eine bodenlose Leistung, im Bild schirmt Nikolay Davidov das Leder gegen zwei Gästespieler ab. © leh

Der SE Freising unterliegt Schlusslicht Töging 0:2 und erspielt sich nur zwei Fast-Chancen

Freising – 0:2 (0:1) gegen den Landesliga-Tabellenletzten FC Töging – der SE Freising blamierte sich bis auf die Knochen. Trainer Alex Plabst war hinterher stark angefressen.

Flo Bittner, aktuell der Co-Trainer und ab Sommer dann Chefanweiser bei den Landesligafußballern des SE Freising, feierte am Freitagabend seinen 31. Geburtstag. Eigentlich die Chance für die Freisinger Kicker, ihrem baldigen Boss drei Punkte zu spendieren. Aber anstatt hinterher die Schampuskorken knallen zu lassen, begleiteten ratlose Gesichter den Nachhauseweg. Gegen einen der heißesten Abstiegskandidaten in der Landesliga Südost zeigten die die Domstädter den katastrophalsten Kick seit langem.

Auch die Stammbesucher konnten sich nicht erinnern, so eine schwache Partie ihres Teams gesehen zu haben. Das Eintrittsgeld, so die vielleicht noch charmante Zusammenfassung, war dieser SEF eher nicht wert. Entsprechend sauer war hinterher auch Trainer Alex Plabst, von dem man es eigentlich gewohnt ist, dass er sich hinter sein Team stellt. Am Freitag dampfte er mit dem Schlusspfiff ab in die Katakomben des Stadions. Um dann zum schonungslosen Resümee anzusetzen.

„Blamabler geht’s kaum“, fasste Plabst im ersten Satz gleich zusammen, er müsse sich ja sogar bei den Zuschauern bedanken, dass sie sich diesen Auftritt überhaupt bis zum Schluss angesehen hätten. „So enttäuscht wie im ersten Durchgang war ich hier noch nie“, so Plabst. Er habe zwar die Töginger, da sie mit dem Rücken zur Wand stehen, stark erwartet. „Aber heute ging es nur um unsere Schwächen, mehr als die auszunutzen, musste Töging gar nicht machen.“ Und schlussendlich wollte sich Plabst sogar noch beim Rest der Liga entschuldigen, insbesondere bei den Teams, die noch mittendrin im Abstiegskampf stecken. „Das war Wettbewerbsverzerrung, was wir hier heute präsentiert haben.“

Mit Landesliga-Fußball hatte das, was Freisinger und Töginger spielten, nur im Ansatz zu tun. Insbesondere die ersten 45 Minuten waren aufseiten der Gastgeber geprägt von einer beinahe schon ansteckenden Lustlosigkeit. Zwar ließ Sturmtief „Nasim“ viele Aktionen eher zu Zufallsprodukten werden, spätestens nach den ersten Spielzügen hätten die Lerchenfelder Mannen merken müssen, dass mit weiten Bällen nicht viel zu holen sein würde. Daneben leisteten sich die Hausherren oft eklatante Fehler im Pass- und Umschaltspiel. Wie etwa Felix Fischer bereits nach zwei Minuten nur ein halbherziges Zuspiel versuchte, Töging spritzte dazwischen und traf durch Daniel Ziegler zur frühen Führung (2.). Freisinger Chancen blieben lange Fehlanzeige, oft kamen die Gelb-Schwarzen nicht einmal in die Nähe des Töginger Tores. Zwar waren auch die Gäste nicht wirklich aktiver, doch spielte dem FCT die frühe Führung in die Karten.

Etwas besser aus Freisinger Sicht wurde es dann Mitte des zweiten Durchgangs, als Plabst nach einer Stunde dreifach gewechselt hatte. Wirklich angsteinflößend wurde der SEF auch da nicht. Einmal hatte Maximilian Rudzki aus kürzester Distanz noch die Chance auf den Ausgleich (73.), später war überdies noch Brzovic in aussichtsreicher Schussposition (89.). Das 2:0 für die Töginger durch Thomas Breu macht die Blamage dann auch zahlenmäßig perfekt.