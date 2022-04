Nach Blitzstart: Hallbergmoos bringt frühe Führung gegen Schwaben Augsburg ins Ziel

Von: Nico Bauer

Teilen

Stürmer Fabian Diranko (l.) ist nach Verletzungen und Corona wieder eine Option für die Startelf des VfB Hallbergmoos. © Christian Riedel

Der VfB Hallbergmoos reicht mit dem Sieg gegen Schwaben Augsburg den direkten Abstiegsplatz an Wasserburg weiter. Zwei frühe Tore leiteten den Erfolg ein.

Hallbergmoos – Das war der Big Point, den der VfB Hallbergmoos so dringend gebraucht hat. An einem Wochenende, an dem fast alle Mannschaften des letzten Tabellendrittels verloren haben, gewann der Aufsteiger mit 2:1 (2:1) beim TSV Schwaben Augsburg und hat damit den Abstiegsplatz wieder weiter gereicht an den TSV Wasserburg.

In den letzten Spielen agierte der VfB auf Augenhöhe mit den Gegnern, verpasste aber eine zahlenmäßige Belohnung. Am Samstag ging es ganz schnell, nach 13 Minuten hatte man mit einer 2:0-Führung die Startoffensive veredelt. Die ersten zwei Chancen führten gleich zu Toren. Vor dem 1:0 scheiterte Kaan Aygün zwar noch freistehend an Schwaben-Torwart Maximilian Reil, doch Fabian Diranko brachte den Abstauber im Tor unter (8.). Treffer Nummer ging eine zu kurze Strafraumklärung voraus, die der mit aufgerückte Andreas Giglberger abfing. Der ließ dann noch einen Kontrahenten aussteigen und versenkte den Ball in bester Mittelstürmer-Manier im langen Eck (13.).

Nach dem perfekten Start der Gäste musste die der Heimmannschaft reagieren. Die Augsburger rissen das Spiel an sich, hatten Vorteile, aber keine wirklich gefährlichen Torszenen. Der Anschlusstreffer von Bastian Kurz (27.) hatte sich nicht wirklich angedeutet. In der nächsten Spielphase bekam Hallbergs Trainer Matthias Strohmaier wieder das Auftreten zu sehen, das er in den vergangenen Wochen schon kritisierte.

Nach der Pause hatte der VfB Chancen über Chancen, verpasste aber eine vorzeitige Entscheidung. „Wenn wir unsere Tore in dieser Phase gemacht hätten, dann hätte mich das nicht meine Stimme und ein paar graue Haare weniger gekostet“, sagte der Trainer später.

Die Schlussoffensive der Hausherren blieb aus

Entspannend war auch, dass eine Schlussoffensive der bereits im gesicherten Mittelfeld der Tabelle stehenden Augsburger ausblieb. Der hoch verdiente und lediglich zu niedrig ausgefallene Sieg geriet nicht einmal mehr wirklich in Gefahr.

Da die meisten im Tabellenkeller stehenden Teams verloren haben, hat der VfB seine Situation spürbar verbessert. Hallbergmoos steht wieder einen Punkt vor dem TSV Wasserburg, der auf dem ersten direkten Abstiegsplatz liegt. Dazu ist auch der für den direkten Klassenerhalt wahrscheinlich ausreichende Platz 14 mit fünf Punkten Differenz wieder näher gerückt. Sollte der VfB kommenden Freitag das Derby zu Hause gegen den FC Ismaning gewinnen, öffnet sich möglicherweise auch noch einmal die Tür zu mehr als nur der Relegation. Als derzeit formstärkstes Team im Abstiegskampf haben die Hallbergmooser einen mächtigen Trumpf in der Hand. (Nico Bauer)