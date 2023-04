Borg, Lendl, Berger und Co. – Der Marzlinger Willi Wenleder gibt die Bälle der Tenniselite aus

Von: Nico Bauer

Genaues Hinschauen ist gefragt: Der Marzlinger Willi Wenleder signalisiert als Linienrichter bei den BMW Open in München, ob ein Ball die Linie noch berührt oder schon im Aus ist. © Privat

Willi Wenleder ist seit 36 Jahren als Linienrichter bei den BMW Open im Einsatz. Der Marzlinger hatte schon mit den ganz Großen des Tennissports zu tun.

Marzling – Er ist eines der Adleraugen der BMW Open: Willi Wenleder (64) aus Marzling ist seit 36 Jahren Linienrichter beim großen ATP-Profiturnier in München. In den vergangenen Tagen machte er wieder einen so guten Job, dass er für das Endspiel zwischen dem späteren Sieger aus Dänemark Holger Rune und dem Niederländer Botic van den Zandschulp nominiert wurde.

Durch Regelprüfungen bekam er Lust, Schiedsrichter zu werden

Aus deutscher Sicht waren die BMW Open rein sportlich nicht der große Hit. Superstar Alexander Zverev schied nach einer schwachen Leistung bereits im Achtelfinale gegen Christopher O’Connell aus. Auf einen anderen Deutschen, den Linienrichter abseits des Rampenlichts, war mehr Verlass: Der bescheidene Willi Wenleder überzeugte mit seiner hohen Quote richtiger Entscheidungen und durfte deshalb auch im Finale mitmischen. Er fungiert nicht nur seit mehr als drei Jahrzehnten bei den BMW Open in München als Linienrichter, sondern auch immer wieder bei kleineren Profiturnieren wie etwa dem Challenger-Turnier in Ismaning.

Der begeisterte Tennisspieler ist seit mehr als 20 Jahren Trainer bei seinem Heimatverein SV Marzling, und da ist eine Regelprüfung fester Bestandteil der Weiterbildung. So bekam er schließlich Lust, die Schiedsrichterprüfung zu machen. Ein Jahr war er dann Unparteiischer auf bayerischer Verbandsebene – und von da an ging es ganz schnell. Über die Regionalliga stieg er bis in die Bundesliga auf und wurde immer bekannter, ehe er zu dem Engagement als Linienrichter bei dem großen Turnier in München gelangte.

Der Linienrichter und der Tennis-Star: Willi Wenleder mit Deutschlands bestem Spieler Alexander Zverev © Privat

Einst wurde Wenleder von Goran Ivanisevic beschimpft

„Ich hatte alle Großen“, sagt Willi Wenleder und gerät ins Schwärmen. Björn Borg erlebte er beispielsweise noch auf dessen Abschiedstournee, später Ivan Lendl oder Boris Becker. Besonders in Erinnerung blieb ihm allerdings Goran Ivanisevic, einst Skandalnudel und härtester Aufschläger der Welt – heute Coach von Novak Djokovic. Wenleder meldete bei dessen Aufschlag zweimal einen Fußfehler, was im Tennis selten ist. Der Kroate tobte daraufhin, rief Wenleder „du Banana“ (sinngemäß übersetzt: du Affe) zu und bekam eine Verwarnung. Ivanisevic entschuldigte sich jedoch später. Überhaupt hatte der Marzlinger immer wieder gute Gespräche mit den Stars aus der Tenniswelt – und so manchen anderen bekannten Persönlichkeiten: Dieses Jahr hatte Willi Wenleder auf der Tribüne bei den BMW Open beispielsweise einen kurzen Dialog mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. „Mit Ihnen möchte ich nicht tauschen“, sagte der CSU-Politiker voller Hochachtung.

Wenleder liebt den Job jedoch und sagt ganz bescheiden, „dass man halt schauen muss. 70 Prozent der Entscheidung ist Bauchgefühl“. Und er kennt den Kick, den die Linienrichter spüren, wenn der Schiedsrichter vom Stuhl klettert, um sich den Abdruck des Balls selbst anzuschauen. Je nachdem, ob ihre Entscheidung richtig oder falsch war, bekommen die Linienrichter hinter ihrem Namen ein Plus oder ein Minus. Der 64-Jährige gehört auf der Tennisanlage am Aumeister in München zum Inventar und jeder Spieler, Verantwortliche und viele Fans kennen ihn.

Der Entwicklungsingenieur befindet sich gerade in der Ruhephase vor dem offiziellen Renteneintritt und denkt darüber nach, mit dem Linienrichter-Nebenjob irgendwann aufzuhören. „Vielleicht mache ich die 40 Jahre bei den BMW Open noch voll“, sagt Wenleder. Das wäre 2027. Da das Münchner Turnier auf Sand ausgetragen wird, braucht man hier noch menschliche Linienrichter. Bei vielen Hartplatzturnieren auf der Profitour macht die Technik schon alles. Der 64-Jährige wünscht sich, dass es auch in Zukunft noch menschliche Linienrichter gibt: „Ich fände es nicht gut, wenn der Linienrichter irgendwann ausstirbt. Er gehört doch zum Spiel dazu.“ VON NICO BAUER

