Breiter Kader gegen Ausfälle in der Urlaubszeit

Wechselt innerhalb des Landkreises: Jonas Grundmann (vorher Palzing) kickt nun für Kammerberg. © michalek

Fußball-Bezirksliga: Aufsteiger BC Attaching und der SVA Palzing steigen in die Saisonvorbereitung ein, Kammerberg bereits aktiv.

Freising/Palzing/Kammerberg –Zwei der drei Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis Freising starten in dieser Woche in die Sommervorbereitung, nur die SpVgg Kammerberg hat bereits zwei Trainingseinheiten in den Beinen. Allerdings musste die Spielvereinigung nicht in die Knochenmühle Relegation –im Gegensatz zum SVA Palzing und dem Aufsteiger BC Attaching. Was die drei Teams eint, sind die Veränderungen im Kader. Es könnte weitere Wechsel geben vor dem Punktspielstart am letzten Juli-Wochenende.

„Eventuell passiert noch was. Wir schauen nach einem Spieler für die Spitze oder das Zentrum“, sagt Matthias Koston, der Spielertrainer der SpVgg Kammerberg und ergänzt: „Unsere Hausaufgaben haben wir aber gemacht.“ Nach dem großen Umbruch im vergangenen Jahr, als die Abgänge von Robin Streit und Sebastian Waas ein großes Loch in die Offensive gerissen hatten, ging es in dieser Sommerpause ruhiger zu. Lediglich Lukas Schmitt verließ den Club in Richtung SV Niederroth. Dominik Daubner tritt kürzer. Er holt sein Abitur auf einer Abendschule nach und trainiert nicht, könnte aber in Ausnahmefällen zur Option werden. Dem gegenüber stehen drei Neuzugänge. „Alle drei sind jung und bringen viel mit. Sie haben riesiges Entwicklungspotenzial“, sagt Koston.

Neu in Kammerberg sind die Innenverteidiger Stefan Aust (25, TSV Indersdorf) und Maximilian Richter (24, FC Kollbach). „Stefan ist stoisch ruhig. Er ist ein intelligenter Mensch und auch spielintelligent. Taktisch kann er sich noch steigern“, sagt Koston. Auch bei Richter sieht der Spielertrainer gute Anlagen, aber eben auch Raum für Verbesserungen: „Maxi ist ein bulliger, durchtrainierter Typ und eine Frohnatur. Technisch und taktisch kann er noch zulegen.“

Am meisten Bezirksliga-Erfahrung bringt der jüngste Neuzugang mit. Jonas Grundmann (22) spielte in den vergangenen beiden Spielzeiten für den Landkreisrivalen Palzing und gehörte dort zum Stammpersonal auf den offensiven Außenpositionen. „Jonas hat Zug zum Tor und geht unheimlich gern in die Tiefe. Er bringt sehr viel mit“, listet Koston die Qualitäten des 22-Jährigen auf. „Durch die Relegation hatte er eine kurze Pause. Es geht darum, ihn hundertprozentig fit zu bekommen“, so der Spielertrainer weiter.

Palzinger trauern dem Stürmer nach

Während sich die Kammerberger über Grundmann freuen, trauern die Palzinger dem Offensivmann nach. „Jonas’ Abgang trifft uns gescheit. Er war ein absoluter Stammspieler. Aber er hat eine neue Herausforderung gesucht. Das müssen wir akzeptieren“, sagt Dominik Heiß, der Abteilungsleiter der Palzinger Fußballer. Den Wechsel von Ersatzkeeper Fabio Ordnung zum SV Vötting kann der SVA verschmerzen. Stefan Fischer folgt Trainer Sepp Summerer zum TSV Au. „Stefan war lange bei uns und kehrt nun zu seinem Heimatverein zurück“, sagt Heiß. Thomas Eckmüller, den Summerer nach Palzing gelotst hatte, wird nach seinem Kreuzbandriss erst einmal pausieren. „Sein Pass liegt aber bei uns“, so Heiß.

Das grüne Dress bleibt: Tim Bausch vom TSV Au macht den Schritt in die Bezirkskliga zum SVA Palzing. © michalek

Den umgekehrten Weg wie Summerer und Fischer ging Tim Bausch. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom TSV Au nach Palzing. Außerdem kommen Andre Bauer und Alexander Schneider (beide 22) vom SV Oberhaindlfing ins Ampertal. Beide trafen in der vergangenen Saison zweistellig für den A-Klassisten. „Andre ist Flügelstürmer, Alexander und Tim spielen im zentralen Mittelfeld“, sagt Dello Buono über seine externen Neuzugänge. Der Coach zieht außerdem Julian Wölfle aus der Reserve fest in den Kader der ersten Mannschaft hoch.

Am heutigen Montag starten die Palzinger in die Vorbereitung. Geht es nach Dello Buono, gibt es noch mindestens einen weiteren Neuzugang. „Wir sind an einem Torhüter dran“, verrät der 36-Jährige Coach.

Attaching ohne echten Abgang

In einer Woche steigt auch Aufsteiger BC Attaching in die Vorbereitung ein. Trainer Enes Mehmedovic (40) gönnte seinen Spielern nach der Relegation eine Verschnaufpause, um die Akkus wieder aufzuladen. Eine hohe Fluktuation gibt es beim BCA vor dieser Saison ohnehin nicht. „Wir haben keinen Abgang“, sagt Mehmedovic. Allerdings muss Didier Nguelefack wegen Schulungen kürzer treten. Der beste Attachinger Torschütze der Aufstiegssaison (16 Treffer) fehlt damit vorerst.

Reserve-Kicker rücken auf

Die Neuzugänge haben noch keine Bezirksliga-Erfahrung, aber ihre besten Jahre als Fußballer noch vor sich. Jasko Hamzagic vom TSV Allershausen ist mit 22 Jahren der älteste. Der Mittelfeldspieler kickte im Nachwuchs unter anderem für den SE Freising. Aus der U19 der Eintracht wechseln Lorend Rexhepi (18, Mittelfeld) und Muhamed Hajric (17, Angriff) zum BCA. Aus der Reserve stoßen Franz Gamperl, Simon Emmersberger, Nico Franke und Justin Mikuszak zum Kader der ersten Mannschaft. „Sie sind alle noch sehr jung“, sagt Mehmedovic, sein Team sei dadurch aber breiter aufgestellt, vor allem in der Urlaubsphase zu Beginn der Saison. „Wir haben im August und September viele Urlauber. Einige sind für drei Wochen weg“, berichtet Mehmedovic. Das Saisonziel ist auch deshalb der Klassenerhalt. „Es wird eine ganz schwierige Saison“, so der BCA-Coach vor dem Abenteuer Bezirksliga Nord.