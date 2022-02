Brillante Vorstellung: VfB Hallbergmoos schlägt Regionalligist Pipinsried verdient mit 3:2

Von: Nico Bauer

Teilen

Heißer Kandidat für die erste Elf: Neuzugang Leon Schmit (r.) stand gegen Pipinsried in der Startaufstellung. © Lehmann

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos haben sensationell gegen den Regionalligisten Pipinsried gewonnen. Dabei dürften einige Spieler Pluspunkte gesammelt haben.

Hallbergmoos – Das Duell mit dem Regionalligisten FC Pipinsried war für den VfB Hallbergmoos das Highlight der Vorbereitung. Zehn Tage vor dem Wiederauftakt in der Bayernliga hatte die Partie zudem den Charakter einer Generalprobe – und die haben die Hallbergmooser brillant gemeistert: Der VfB machte ein Riesenspiel und gewann gegen den ranghöheren Club völlig verdient mit 3:2 (3:1).

Tobias Krause ein Gewinner der Wintervorbereitung

Auch wenn sich Hallbergs Trainer Matthias Strohmaier bezüglich des Punktspielstarts personell noch nicht festlegen will, so hatte die Startaufstellung gegen den FC Pipinsried schon Aussagekraft. Ein Gewinner der Wintervorbereitung könnte Tobias Krause sein – und auch der Luxemburger U21-Nationalspieler Leon Schmit ist beim Wiederbeginn gegen den Tabellenführer Hankofen-Hailing ein heißer Kandidat für die erste Elf. Strohmaier will aber erst den finalen Test am Wochenende abwarten, bevor die Ligaaufstellung konkret wird.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Bei seinen Überlegungen wird er sich natürlich genau an die erste Halbzeit gegen Pipinsried erinnern: Nach einer halben Stunde führte der VfB durch Tore von Simon Werner (20./30.) und Tobias Krause (25.) mit 3:0. Bis Minute 40 war Hallbergmoos der Chef im Ring, spielte attraktiven Fußball und lag verdient vorne. Vor allem gefiel Trainer Strohmaier das schnelle Umschalten von Defensive auf Offensive sehr gut.

Strohmaier: „Wir sind auf einem sehr guten Weg.“

Über die 90 Minuten gesehen waren die Hallbergmooser letztlich das eine Tor besser, die Spieler haben Pluspunkte beim Trainer gesammelt und viel Selbstvertrauen getankt. „Wir sind auf einem sehr guten Weg“, versichert Strohmaier, der den glanzvollen 3:2-Sieg gegen Pipinsried ebenso wenig überbewerten wird wie das wackelige 3:1 beim Bezirksligisten Pfaffenhofen. Auffällig sind der Siegeswille der Mannschaft und die stetig nach oben zeigende Leistungskurve. Dazu kommt, dass die Hallberger derzeit bei weitem nicht so viele Probleme mit Corona und Verletzungen haben wie viele andere Ligakonkurrenten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.