Brüder auf dem Platz vereint: SV Hohenkammer setzt auf Tiryaki-Trio

Teilen

Willkommen im Club! (v. l.) 2. Abteilungsleiter Thomas Stöger, 1. Abteilungsleiter Florian Schönberger, die beiden Neuzugänge Yusuf (23) und Emircan Tiryaki (18) und sowie die beiden Trainer Tobias Stöger und Marcus Malle. © SVH

Zwei besondere Neuzugänge gibt es beim SV Hohenkammer. Nach Adem spielen nun auch Yusuf und Emircan Tiryaki für den Fußball-A-Klassisten.

Hohenkammer – Über zwei besondere Neuzugänge dürfen sich die Fußballer des SV Hohenkammer freuen. Mit Yusuf und Emircan Tiryaki wechseln zwei Brüder zum A-Klassisten. Komplettiert wird das Tiryaki-Trio durch Adem, der schon länger für die Hohenkammerer auf Torejagd geht.

Nach seiner Jugendzeit beim Nachbarclub TSV Allershausen lief der Jüngste im Bunde, der 18-jährige Emircan, in der vergangenen Saison für den Kreisklassisten SC Kirchdorf auf. Dort sei er „richtig glücklich“ gewesen. Doch schon lange hegte er einen ganz besonderen Wunsch: „Mit meinem älteren Bruder zu kicken.“ Der junge Flügelflitzer wechselte also zum Team seines Bruders Adem, zum SV Hohenkammer, wo er direkt herzlich empfangen wurde. Vor allem freute er sich auch darüber, dass Yusuf ihn zum SVH begleitete – der 23-Jährige kickte ebenfalls in Kirchdorf.

Tiryaki-Brüder haben große Ziele

Gemeinsam bilden sie in Hohenkammer nun das Trio der Tiryaki-Brüder. Und schon in der Premierensaison verfolgt der 18-jährige Emircan große Ziele: „Es hat höchste Priorität, dass wir in der neuen Saison vorne mitspielen.“

Adem Tiryaki (33) hatte bei den Wechseln seiner Brüder natürlich die Hände im Spiel. © SVH

Natürlich hat der Älteste der drei, Adem (33), bei den Wechseln seiner Brüder auch etwas Überzeugungsarbeit geleistet. Immerhin seien die Jüngeren eine „enorme Verstärkung für die Mannschaft“. Denn wenn alles gut läuft, will auch der 33-Jährige Richtung Top drei schielen. Schon in den vergangenen Jahren trug der Stürmer das Trikot des SVH. Dabei gefällt ihm besonders der Teamgeist: „Jeder kämpft, alle halten zusammen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dieses Gemeinschaftsgefühl will er nun auch mit seinen Brüdern teilen. Dafür wünscht sich der Offensivakteur einen „gesunden und verletzungsfreien Start. Nicht, dass da was schiefgeht“. Denn auch für ihn ist es ein lang gehegter Traum, gemeinsam mit den Brüdern auf dem Rasen zu stehen.

„Jeder will besser sein als der andere.“

Ein Traum, den sich der Dritte im Bunde, Yusuf, bereits teilweise erfüllen konnte. Zusammen mit Adem lief der 23-Jährige schon mal für den TSV Allershausen auf, ehe er mit Emircan in Kirchdorf auf Torejagd ging. Er selbst hätte nie gedacht, dass diese Dreier-Konstellation bei einem Verein zustande kommt. Doch die Ziele des SVH hätten auch ihn zum Wechsel bewogen: „Ich denke, dass wir gut aufgestellt sind, und hoffe, dass wir aufsteigen“, sagt der Außenbahnspieler. Natürlich bleiben auch kleine Sticheleien unter Geschwistern nicht aus. „Zwischen uns dreien ist das immer ein Kampf, jeder will besser sein als der andere.“ Gleichzeitig schwärmt Yusuf aber auch von seinen Brüdern, mit denen er als Offensivtrio viele Siege feiern will: Emircan sei flink, Adem glänze durch seine Erfahrung. Und er selbst? „Ich kann von beidem etwas“, sagt der Neuzugang schmunzelnd.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.