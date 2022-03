Corona macht die Aufstellung

Eine Punkteteilung gab es im Hinspiel (1:1) zwischen dem VfB und dem VfR Garching. Vielleicht ein Ergebnis, das auchdieses Mal beide Teams zufrieden stellen könnte. © lehmann

Bayernligist VfB Hallbergmoos musste diese Woche ein Training wegen zu vieler positiver Tests absagen.

Hallbergmoos – Seit der Winterpause ist der VfB Hallbergmoos mit seinen Leistungen in der Bayernliga gut dabei, aber nun hat man doch eine kritische Phase erreicht. Nach zwei ordentlichen Spielen blieb zuletzt mit einem Punkt aus zwei Spielen die Belohnung aus, während die Konkurrenten in besorgniserregendem Maß punkteten. Vor dem Gastspiel beim VfR Garching (Sonntag, 15 Uhr) hat nun auch Corona hart zugeschlagen. Man muss aber auf jeden Fall antreten und das Beste aus der bescheidenen Situation machen.

Unter der Woche verzeichneten die Hallbergmooser einige Coronafälle, dazu noch weitere kränkelnde Spieler mit Symptomen, die auf Testergebnisse warten. Die Situation war so extrem, dass Trainer Matthias Strohmaier das Mittwochstraining aus Sicherheitsgründen absagte. Die gesunden Spieler wurden einzeln zum Laufen geschickt. Er betonte, dass die Verantwortung für die Gesundheit der Spieler auch bei einem Bayernligisten an erster Stelle stehe: „Auch wenn wir sehr ambitioniert sind, es ist immer noch Amateurfußball.“

Für die Begegnung am Sonntag in Garching hat der in der Liga auf den vorletzten Platz abgerutschte VfB auch die Option einer Verlegung eruiert, aber das ist praktisch nicht möglich. Rechtlich hat man keine Chance, weil verletzte und Corona negative Kicker als einsatzfähig gelten. Die Hallbergmooser müssen also antreten und werden auch den Großteil der bisherigen Startmannschaft aufs Feld schicken. Klar ist auch, dass es vor allem bei den Alternativen auf der Bank ziemlich dünn wird und wohl etliche Gastspieler aus der zweiten Mannschaft mitfahren werden. „Wir bleiben kämpferisch, egal wer dann auf dem Platz steht“, sagt Matthias Strohmaier, „wir wollen ein Jetzt-Erst-Recht zeigen.“ Der Trainer steht für Einsatz und Kampfgeist, was man auch in diesem Spiel zeigen könne.

Die taktische Marschroute wird sich erst kurzfristig nach den feststehenden Ergebnissen der jüngsten Corona-Testreihe ergeben. Für den Trainer des VfB ist das Spiel in Garching eine Rückkehr in die Vergangenheit. Er war einst in der Schule Klassenkamerad vom Garchinger Trainer Nico Basta, Co-Trainer Alban Zinsou war einst beim FC Schwabing der Trainer von Garchings jungem Coach Basta. Matthias Strohmaier machte bei den Garchingern als spielender Co-Trainer seinen ersten Trainerschritt. Er freut sich auf die Rückkehr zu seinem ehemaligen Verein, die Trennung damals verlief völlig problemlos.

Rückkehr an alteWirkungsstätte

In der Abbruchsaison 2019/21 stiegen die Garchinger aus der Regionalliga ab und verzeichneten danach gleich mehrere Wechsel im Kader während der verschiedenen Lockdowns. Strohmaier hätte es nur gerne gehabt, an die alte Wirkungsstätte unter besseren Voraussetzungen zurückkehren zu können. Er selbst hätte auch gerne gespielt, muss aber wegen muskulären Problemen passen.

Aufstellung

Dinkel (Kozel) - Petschner, Opitz, Schrödl (Giglberger), Mömkes - Kostorz, Beetz (Küttner), Schmit, Krause - Diranko (Werner), Aygün.