Da steckt viel Eigenleistung drin: SV Marzling eröffnet Fitnesspark

Schmucke Anlage: Der Fitnesspark steht ab sofort für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung. © Fuchs

Der neue Fitnesspark auf dem Sportgelände des SV Marzling ist eröffnet. In der Jahreshauptversammlung gab es viel Beifall für Bautrupp, Firmen und Helfer.

Marzling – Einen Doppeltermin hatten die Verantwortlichen des SV Marzling am Samstag abzuwickeln: Am Nachmittag stand die Eröffnung des neuen Fitnessparks auf der Anlage des SVM auf dem Programm – und am Abend fand die Jahreshauptversammlung im Sportheim statt. Bei beiden Veranstaltungen spielte der „Bautrupp“ des Vereins unter der Leitung von Thomas Henninger eine große Rolle.

Henninger hatte die Idee, auf dem Gelände direkt neben dem im vergangenen Jahr eröffneten Beachvolleyballplatz einen öffentlichen Fitnesspark zu errichten. Bürgermeister Martin Ernst war von diesem Einfall sofort begeistert und sicherte seine Unterstützung zu. Genauso wie neun ortsansässige Unternehmen, die ihre Arbeitsleistung, Geräte und Material zur Verfügung stellten. „Ich finde es riesig von den Marzlinger Firmen, die hier den Sportverein unterstützen und gleichzeitig die Gemeinde in Bezug auf Lebensqualität und Freizeitwert voranbringen, sodass ein neuer Treffpunkt entstehen kann“, freute sich Rathauschef Ernst im Gespräch mit dem FT über den neuen Fitnesspark.

Minimale Kosten dank hoher Eigenleistung

Die Kosten für die neue Anlage seien durch den hohen Anteil an Eigenleistung minimal gewesen, sagte Bautrupp-Leiter Henninger. In den zwölf Monaten von der Idee bis zur Eröffnung seien für das Projekt 350 Arbeitsstunden geleistet worden. Der TÜV hatte die Geräte Ende November abgenommen, sodass die Anlage im neuen Jahr den letzten Feinschliff erhielt und nun im Rahmen einer kleinen Feier eröffnet werden konnte.

Bürgermeister Martin Ernst (l.) und SVM-Vorsitzender Marcus Jacobs eröffneten am Samstag zusammen mit den beteiligten Firmen und Helfern den Fitnesspark. © Fuchs

Thomas Henninger dankte vor allem den beteiligten Firmen, der Gemeinde und seinen zahlreichen Helfern vom SV Marzling. Die hatten auch schon im Kalenderjahr 2022 voll angepackt, wie der Bericht des Bautrupps im Rahmen der Hauptversammlung zeigte. So waren unter anderem die Kabinen im Sportheim renoviert und dem ganzen Innenbereich ein neuer Anstrich verpasst worden.

Dieses Engagement wurde von den 60 anwesenden Mitgliedern mit viel Beifall gewürdigt. Genauso wie der Bericht des SVM-Vorsitzenden Marcus Jacobs, in dem von steigenden Mitgliederzahlen (aktuell 894), einem gelungenen Waldfest mit tollem Rahmenprogramm sowie vielen weiteren Veranstaltungen zu hören war. Der Kassenbericht von Schatzmeisterin Jessica Amoako für das Jahr 2022 wies ein Minus auf, was aber bei den Investitionen und Renovierungsarbeiten auf der Anlage nicht anders zu erwarten gewesen sei.

75-jähriges Vereinsjubiläum wirft seine Schatten voraus

Bei den Berichten aus den Abteilungen freute sich das Gymnastik-Team über die neu hinzugekommene Möglichkeit, Beachvolleyball anzubieten, sowie einen starken Mitgliederzuwachs (von 473 auf 528 in 2023), was mit insgesamt 14 Übungsleitern und acht Helfern in verschiedenen Kursen für Kinder und Erwachsene bewältigt wurde. Bei den Fußballern und der Tennisabteilung steht vom Mähroboter über eine Bewässerungsanlage bis hin zur Erneuerung der in die Jahre gekommenen Tennisplätze einiges auf dem Wunschzettel, was Investitionen und Bautrupp-Einsätze in den nächsten Jahren angeht.

Beim Ausblick von Marcus Jacobs standen das Waldfest am 22. Juli und die Vorbereitungen für das 75-jährige Vereinsjubiläum im kommenden Jahr im Fokus. Dann soll zum Festwochenende vom 18. bis 21. Juli 2024 ein buntes Programm aus Party, Kultur und Festzug stattfinden und auch das Vereinsheim von außen in neuem Glanz erstrahlen.

Josef Fuchs

