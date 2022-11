Das „Geschwisterderby“: Kranzberg II und Hohenkammer haben eine Menge gemeinsam

Teilen

Der SV Hohenkammer trifft am Sonntag auf Kranzberg II (Archivbild). © Lehmann

Die Aufsteiger SV Hohenkammer und SV Kranzberg II blicken auf einen nahezu identischen Saisonverlauf zurück: Nach Startschwierigkeiten haben sich die beiden Clubs stabilisiert.

Landkreis Freising – Im Derby am Sonntag um 12.30 Uhr in Kranzberg wird sich zeigen, wer sich besser an die A-Klasse 5 angepasst hat.

„Ein bisschen sind wir wie Geschwister“, meint Hohenkammers Trainer Tobias Stöger. Sein Team weist tatsächlich einige Parallelen zu Kranzberg II auf. „Wir haben letztes Jahr um den Aufstieg konkurriert“, erzählt der andere Tobias – Tobias Baierl, Trainer der SVK-Reserve. In der vergangenen Saison war Hohenkammer Ligaprimus in der B-Klasse 4 und verlor während der gesamten Runde nur drei Matches: Am ersten Spieltag und dann noch zweimal – jeweils mit 0:2 gegen die Kranzberger Zweite. „Sie hätten ja beim Spiel in Kranzberg schon Meister werden können, das haben wir verhindert“, erinnert sich Baierl, dessen Team am Ende als Tabellenzweiter zusammen mit dem SVH in die A-Klasse 5 aufstieg.

Dort sind die beiden Mannschaften mittlerweile angekommen. „Ich glaube, dass das jeweils sehr junge Teams sind. Beide haben etwas länger gebraucht, um sich an die Liga zu gewöhnen“, sagt Stöger. Hohenkammer gewann das Hinrundenduell mit Kranzberg II mit 2:1, blieb danach aber vier Partien ohne Sieg.

Die SVK-Reserve holte damals in sieben Spielen in Folge keinen Zähler. „Für uns war erst die Partie gegen Hallbergmoos der Wendepunkt“, sagt Baierl, dessen Mannschaft seit dem elften Spieltag nur noch gewonnen hat. „Hinten sind wir immer gut gestanden, aber jetzt machen wir auch die Tore.“ In Hohenkammer ist die Ausgangssituation andersherum: „Wir setzen jetzt langsam das um, was wir im Training besprechen – nämlich die Fehler in der Verteidigung abzustellen“, betont Stöger. Seit ein paar Spielen ist der SVH nun auch hinten stabiler.

Die beiden Aufsteiger haben ihre Schwächen behoben und fühlen sich gut vorbereitet auf das Derby: „Ich denke, dass es sehr eng wird“, so Stöger. Und Baierl ist sich sicher, „dass wir unsere gute Form behalten. Mit einem Sieg könnten wir mehr als zufrieden in die Winterpause gehen.“ (seb)