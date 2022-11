„Das ist schon nochmal eine ganz andere Welt“ – Fußballerin Lena Zaindl debütiert in der Männer-A-Klasse

Das starke Stück vom Wochenende

Lena Zaindl (22) vom FCA Unterbruck hat am Sonntag Geschichte geschrieben: Sie stand als erste Frau im Landkreis Freising für ein Männerteam auf dem Platz.

Unterbruck – Seit dieser Saison ist es so weit: Die Spielordnung des Bayerischen Fußball-Verbands macht es möglich, dass auch Frauen bei den Männern auflaufen können. Als erstes Mädel aus dem Landkreis Freising traute sich nun Lena Zaindl (22) vom FCA Unterbruck, für die Herren-Reserve ihres Vereins auf den Platz zu gehen. Und das, nachdem sie am selben Tag den Siegtreffer für die Kreisliga-Damen erzielt hatte.

Schon seit zwei Wochen scherzte man in Unterbruck, ob die junge Lena Zaindl nicht mal bei den Herren in der A-Klasse 5 auflaufen wolle. Aus dem Spaß wurde plötzlich Ernst: Nachdem bei der Zweiten Mannschaft des FCA die personellen Probleme immer größer wurden, forderte der Club für das Unterbrucker Sturmtalent spontan ein Spielrecht an. „Ich wurde gefragt, ob ich aushelfen kann, und war dann direkt am Donnerstag bei den Männern im Training“, erzählt die 22-jährige Debütantin.

90 Minuten Frauen-Kreisliga, 20 Minuten Männer-A-Klasse

Zu Beginn der Partie gegen den SV Dietersheim saß Lena Zaindl zwar lediglich auf der Bank, hatte zu dem Zeitpunkt jedoch bereits 90 Minuten in den Beinen. Denn am Sonntagvormittag stand sie bereits für das FCA-Frauenteam in der Kreisliga auf dem Feld – und hatte beim 2:1 in Moosinning den Siegtreffer erzielt. Sie gibt zu: „Über 90 Minuten schaffe ich das bei den Herren nicht. Das ist deutlich körperbetonter und anstrengender.“

Dass es etwas ganz Besonderes war, merkte man auch an den zahlreichen Zuschauern, die am Sonntagnachmittag ihr Debüt in der A-Klasse der Männer nicht verpassen wollten. Nahezu die gesamte Damenmannschaft stand an der Linie und fieberte mit ihrer Leni mit. Besonders waren auch die Gesichter aller Beteiligten, als es dann so weit war: In der 70. Minute betrat die junge Fußballerin als erste Frau im Landkreis bei einem Herrenspiel den Rasen. „Manche waren bei meiner Einwechslung richtig perplex“, hat sie beobachtet.

Perplexe Zuschauer, vorsichtige Gegenspieler

Doch dass sie Fußball spielen kann, bewies die quirlige Stürmerin auch bei den Männern. „Einen Hochkaräter hätte ich machen müssen. Aber leider habe ich dem Torwart direkt in die Arme geschossen“, bedauert Lena Zaindl, der auch der gegnerische Keeper den Treffer gegönnt hätte, wie sie sagt. Über weite Strecken sei von den FCA-Kickern direkt ins Spiel eingebunden worden, allerdings sei in manchen Zweikämpfen die Vorsicht ihrer Gegenspieler durchaus spürbar gewesen.

Nach der Partie gab es, trotz der 3:6-Niederlage gegen Dietersheim, viel Lob von allen Seiten. FCA-Coach Christian Gruber fragte sogar direkt, ob sie nächste Woche wieder Zeit hätte. Doch für Lena ist klar: „Meine Prioritäten liegen im Frauenfußball, auch wenn das heute eine coole Erfahrung war. Für mich war es einfach nur wichtig, dass ich dem Verein helfen konnte. Es ist, im Vergleich zum Frauenfußball, aber schon nochmal eine ganz andere Welt.“

