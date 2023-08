„Das ist schon unser Hauptderby“: Gibt‘s das nächste Spektakel mit Allershausener Beteiligung?

Ballsicher: Kranzbergs Thomas Schredl (vorne) im Spiel gegen den FCA Unterbruck. Mit dem nächsten Gegner hat der SVK noch eine Rechnung offen. © Lehmann

20 Treffer fielen bislang in den drei Partien des TSV Allershausen. Nun steht das „echte“ Derby gegen den SV Kranzberg auf dem Programm.

Allershausen/Kranzberg – Es war ein Spektakel, das die Zuschauer am Mittwochabend beim 4:4 des TSV Allershausen gegen den FC Finsing geboten bekamen. Eines, auf das die TSV-Verantwortlichen gerne verzichtet hätten, wären am Ende drei statt einem Zähler herausgesprungen. Und dieses Wochenende wartet auf die Mannen vom Amperknie in Kranzberg (Sonntag, 15 Uhr) gleich das nächstes Highlight im Spielplan.

„Das ist schon unser Hauptderby“, gesteht Spartenchef Philipp Jordan. Den Humor haben sie beim TSV trotz des mäßigen Saisonstarts nicht verloren: „Wenn wir heuer kommen, dann ist was geboten. Tore gab’s bisher genug.“ 20 Treffer in drei Partien mit Allershausener Beteiligung sahen die Zuschauer bisher. Das verspricht auch für das Match am Sonntag einiges, zumal sich Gegner Kranzberg beim 4:1 in Unterbruck unter der Woche ebenfalls in Torlaune präsentierte. Und ohnehin ist der Respekt vor den Blau-Weißen groß: „Sie haben mit uns die beste Rückrunde in der vergangenen Saison gespielt“, sagt Jordan. Eine stabile und gut organisierte Mannschaft sei das, lobt der Abteilungsleiter. Vor allem, weil sich der SVK mit den neuen Spielertrainern Dennis Hammerl und Thomas Edlböck in der Defensive verstärkt hat.

Bei Kranzbergs Fußballchef Michael Kopp ist die Vorfreude auf das Duell ebenfalls groß. Zuversichtlich stimmt den Abteilungsleiter der am Ende klare 4:1-Sieg gegen Unterbruck, das zuvor noch Allershausen auseinandergenommen hatte. „Das war wirklich ein tolles Spiel, trotz der Ausfälle.“ Dennoch: Auch in Kranzberg ist der Respekt vor dem Gegner groß – insbesondere, weil es in den vergangenen Jahren im Nachbarschaftsduell für den SVK nicht viel zu holen gab. Der TSV konnte die jüngsten drei Begegnungen für sich entscheiden. „Das wird eine ganz schwere Partie für uns“, bremst Kopp allzu große Erwartungen.

Personell gehen beide Teams dezimiert ins Match. Während Allershausen viele Langzeitverletzte hat, ist nun auch noch Domenik Baller angeschlagen. Beim SVK fehlen weiterhin Stefan Schleypen und Michael Kopp. Seit Mittwoch sind zudem Spielertrainer Dennis Hammerl und Florian Edlhuber fraglich – beide Stützen in der Verteidigung. MATTHIAS SPANRAD

